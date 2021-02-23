Президент представила к государственным наградам семерых идавирусцев

Ордена Белой звезды IV степени удостоена руководитель образовательной программы "Предприимчивая школа" по развитию и бывший директор 1-й Кивиылиской средней школы Хейди Уусталу, которая пять лет назад была избрана "Руководителем учебного заведения года Эстонии". На вопрос "Северного побережья" о ее нынешней работе она сказала: "Речь идет по-прежнему о воспитании отношения. Как воспитать храброго, инициативного гражданина, который учится на своих ошибках и так далее. Как соотнести то, что мы учим в школе, с тем, что на самом деле бывает в жизни".

Более года назад местная община встала на защиту Хейди Уусталу, когда по политическим причинам волостные власти Люганузе отстранили ее от руководства школой.

Мерле Росте руководит одним из крупнейших предприятий Кивиыли "Svarmil", на котором трудятся более 200 человек. ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

Ордена Белой звезды IV степени удостоена и член правления кивиылиского швйного предприятия "Svarmil" Мерле Росте. Примерно пятая часть более чем 200 работников предприятия - люди с пониженной трудоспособностью. Государственной награды Мерле Росте удостоена за постоянный вклад в трудоустройство людей с пониженной трудоспособностью.

Ингрид Устав уже долгое время руководит кохтла-ярвеским детским садом "Kirju-Mirju". ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

Силламяэский детский сад "Pääsupesa", которым руководит Маарика Приске, успешно в игровой форме обучает эстонскому языку детей из русскоязычных семей. ФОТО: Madis Sinivee/Pärnu Postimees/

В список награжденных орденом Белой звезды IV степени входят также деятели в области языкового погружени: директор силламяэского детского сада "Pääsupesa" Маарика Приске и директор кохтла-ярвеского детского сада "Kirju-Mirju" Ингрид Устав.

Владимир Вшивцев - организатор и участник соревнований народного спорта в Ида-Вирумаа. На этом снимке он запечатлен во время преодоления дистанции Алутагузеского веломарафона. ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

Государственной награды - ордена Белой Звезды V степени - удостоены два пропагандиста оздоровительного спорта в Ида-Вирумаа: уроженец Вока Тийт Пекк, один из организаторов Алутагузеского лыжного и Алутагузеского веломарафона, и Владимир Вшвцев, спортивный активист из Нарвы, который тренирует юных биатлонистов, организует мероприятия народного спорта и был инициатором создания центра оздоровительного спорта "Äkkeküla".

Тийт Пекк был одним из руководителей Алутагузеского лыжного марафона, который прошел в позапрошлые выходные. ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

Ордена Белой Звезды V степени удостоена пропагандист эстонской культуры и литературы в Ида-Вирумаа давний директор Силламяэской центральной библиотеки Эльвира Сидорова, которая проработала там почти полвека.