Президент представила к государственным наградам семерых идавирусцев
В этом году президент Керсти Кальюлайд представила к государственным наградам нескольких деятелей в области образования, спорта, культуры и предпринимателей из Ида-Вирумаа.
В этом году президент Керсти Кальюлайд представила к государственным наградам нескольких деятелей в области образования, спорта, культуры и предпринимателей из Ида-Вирумаа.
Ордена Белой звезды IV степени удостоена руководитель образовательной программы "Предприимчивая школа" по развитию и бывший директор 1-й Кивиылиской средней школы Хейди Уусталу, которая пять лет назад была избрана "Руководителем учебного заведения года Эстонии". На вопрос "Северного побережья" о ее нынешней работе она сказала: "Речь идет по-прежнему о воспитании отношения. Как воспитать храброго, инициативного гражданина, который учится на своих ошибках и так далее. Как соотнести то, что мы учим в школе, с тем, что на самом деле бывает в жизни".
Более года назад местная община встала на защиту Хейди Уусталу, когда по политическим причинам волостные власти Люганузе отстранили ее от руководства школой.
Ордена Белой звезды IV степени удостоена и член правления кивиылиского швйного предприятия "Svarmil" Мерле Росте. Примерно пятая часть более чем 200 работников предприятия - люди с пониженной трудоспособностью. Государственной награды Мерле Росте удостоена за постоянный вклад в трудоустройство людей с пониженной трудоспособностью.
В список награжденных орденом Белой звезды IV степени входят также деятели в области языкового погружени: директор силламяэского детского сада "Pääsupesa" Маарика Приске и директор кохтла-ярвеского детского сада "Kirju-Mirju" Ингрид Устав.
Государственной награды - ордена Белой Звезды V степени - удостоены два пропагандиста оздоровительного спорта в Ида-Вирумаа: уроженец Вока Тийт Пекк, один из организаторов Алутагузеского лыжного и Алутагузеского веломарафона, и Владимир Вшвцев, спортивный активист из Нарвы, который тренирует юных биатлонистов, организует мероприятия народного спорта и был инициатором создания центра оздоровительного спорта "Äkkeküla".
Ордена Белой Звезды V степени удостоена пропагандист эстонской культуры и литературы в Ида-Вирумаа давний директор Силламяэской центральной библиотеки Эльвира Сидорова, которая проработала там почти полвека.