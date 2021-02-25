Авели Уусталу заняла 55-е место на своем дебютном чемпионате мира

В Оберстдорфе (Германия) представляющая Алутагузеский лыжный клуб 20-летняя Уусталу на спринтерской трассе протяженностью 1,2 километра с двумя большими подъемами показала время 3:00.32. Выигравшая квалификацию шведка Йоханна Хагстрём опередила ее на 24 секунды. От 30-го результата и прохода в четвертьфинал Уусталу отделили 13 секунд.

Среди четырех эстонских лыжниц, участвовавших в спринтерской гонке, Авели Уусталу показала второе время, на три секунды быстрее нее была занявшая в итоге 50-е место Йоханна Удрас.

Результат Авели Уусталу оказался в середине итогового протокола - на старт вышло в общем 109 спортсменок. Помимо лыжниц из экзотических стран, таких как Иран, Монголия и Бразилия, Уусталу опередила конкуренток и из некоторых значительных лыжных держав, например, из Украины, Казахстана и Польши.

Среди спортсменок того же года рождения или младше ида-вируская лыжница показала седьмое время.