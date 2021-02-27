Сб, 27.02.2021
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST

Мерле Росте: "Себе медаль я не дала бы"

Сама Мерле Росте наградила бы совсем других людей из команды "Svarmil", которые помогают тянуть этот тяжелый воз. ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

Руководящая в Кивиыли швейным предприятием с 235 работниками Мерле Росте говорит, что, когда услышала о своем награждении, у нее реально перехватило дух, но сама она себе медаль не дала бы.

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

- Я отметила бы в нашей команде совсем других людей, которые помогали тянуть этот тяжелый воз, - сказала она.

Мерле Росте - уроженка Сааремаа, но в детстве переехала с семьей в Ида-Вирумаа, в Пюсси. Руководимый ею "Svarmil" является международным предприятием, которое под торговой маркой "Elis" выпускает рабочую одежду - от передников для официантов до спецодежды для работающих в суровых зимних условиях сварщиков и рыбаков.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back