Мерле Росте: "Себе медаль я не дала бы"
Руководящая в Кивиыли швейным предприятием с 235 работниками Мерле Росте говорит, что, когда услышала о своем награждении, у нее реально перехватило дух, но сама она себе медаль не дала бы.
Руководящая в Кивиыли швейным предприятием с 235 работниками Мерле Росте говорит, что, когда услышала о своем награждении, у нее реально перехватило дух, но сама она себе медаль не дала бы.
- Я отметила бы в нашей команде совсем других людей, которые помогали тянуть этот тяжелый воз, - сказала она.