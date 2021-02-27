Мерле Росте: "Себе медаль я не дала бы"

Сама Мерле Росте наградила бы совсем других людей из команды "Svarmil", которые помогают тянуть этот тяжелый воз. ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

Руководящая в Кивиыли швейным предприятием с 235 работниками Мерле Росте говорит, что, когда услышала о своем награждении, у нее реально перехватило дух, но сама она себе медаль не дала бы.