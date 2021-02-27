В силламяэском детсаду "Pääsupesa" свободных мест нет
Директор силламяэского детсада "Pääsupesa" Маарика Приске награждена орденом Белой звезды IV степени за успешную работу в области языкового погружения.
Директор силламяэского детсада "Pääsupesa" Маарика Приске награждена орденом Белой звезды IV степени за успешную работу в области языкового погружения.
- Если честно, когда позвонили из канцелярии президента и сообщили, не сразу поверила, и мысли не было, что такое возможно, - призналась Маарика. - Конечно, приятно и услышать, и осознать, что твой труд замечают и ценят.