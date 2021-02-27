Сб, 27.02.2021
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В силламяэском детсаду "Pääsupesa" свободных мест нет

Маарика Приске убеждена: чем раньше начинать погружение, тем лучше. ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Директор силламяэского детсада "Pääsupesa" Маарика Приске награждена орденом Белой звезды IV степени за успешную работу в области языкового погружения.

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- Если честно, когда позвонили из канцелярии президента и сообщили, не сразу поверила, и мысли не было, что такое возможно, - призналась Маарика. - Конечно, приятно и услышать, и осознать, что твой труд замечают и ценят. 

Маарика работает в детсаду 24 года, 20 лет воспитателем, последние четыре года - директором, выиграла конкурс, объявленный горуправлением. "Pääsupesa" - сравнительно небольшой детсад: четыре группы, которые посещают 74 воспитанника. Он очень популярный - свободных мест здесь, как правило, не бывает, всегда очередь. Возможно, потому, что почти все выпускники не только разговаривают на эстонском, но и успешно продолжают учиться в эстонской школе, о чем сейчас мечтают многие родители.

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