Эльвира Сидорова: "Библиотека без души - это просто склад книг"
Директор Силламяэской библиотеки Эльвира Сидорова удостоена ордена Белой звезды V степени, как человек, знакомящий Ида-Вирумаа с эстонской культурой и литературой.
Директор Силламяэской библиотеки Эльвира Сидорова удостоена ордена Белой звезды V степени, как человек, знакомящий Ида-Вирумаа с эстонской культурой и литературой.
Эльвира Сидорова работает директором центральной городской библиотеки с 1993 года. Отличный организатор, она умеет смотреть вперед, приветствуя любые инициативы сотрудников, и не забудет поблагодарить, даже если чья-то идея будет отвергнута. Жизнь в библиотеке богата на события и мероприятия, слава о многих разлетелась далеко за пределы страны.