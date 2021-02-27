Эльвира Сидорова: "Библиотека без души - это просто склад книг"

Эльвира Сидорова работает директором центральной городской библиотеки с 1993 года. Отличный организатор, она умеет смотреть вперед, приветствуя любые инициативы сотрудников, и не забудет поблагодарить, даже если чья-то идея будет отвергнута. Жизнь в библиотеке богата на события и мероприятия, слава о многих разлетелась далеко за пределы страны.

- Когда мне позвонили из канцелярии президента и сообщили о награде, сначала подумала, что розыгрыш, всякое ведь бывает. Оказалось - правда. Предупредили, что должна дать интервью на ETV+. Внимание и признание приятно, но радуюсь не за себя, первая мысль - наконец-то заметили людей нашей профессии! Если говорят о культуре, то, как правило, об изобразительном искусстве, о музыке или других зрелищных событиях. А библиотека - это ведь тоже очень большая, фундаментальная область культуры. Наши люди изо дня в день со всей душой делают свою работу. В ней нет никаких "вулканов", поэтому о библиотекарях нечасто вспоминают. Так что главное - наша профессия прозвучала, а фамилия Сидорова - дело десятое...