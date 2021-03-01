Каждый день ставится новый рекорд по заражению коронавирусом

В субботу утром Департамент здоровья сообщил, что за истекшие сутки вирус был обнаружен у 221 жителя Ида-Вирумаа, что является самым высоким показателем с начала эпидемии. Заболеваемость на 100000 жителей в уезде также поднялась до нового рекордного уровня - 1176. Предыдущий пик пришелся на декабрьскую волну, когда 17 декабря она достигла 1145.

В воскресенье эта цифра выросла до 1207, в понедельник - до 1240. Всего десять дней назад в уезде этот показатель составлял менее 900 человек.

На прошлой неделе лаборатории диагностировали коронавирус у 954 человек, зарегистрированных в Ида-Вирумаа. По данным Департамента здоровья, уровень заболеваемости очень высок во всех крупных самоуправлениях Ида-Вирумаа. В Нарве, например, с пятницы по понедельник число инфицированных выросло с 450 до 573 человек.

По уровню заболеваемости на 100000 жителей Ида-Вирумаа занимает третье место в рейтинге уездов. На Сааремаа этот показатель составляет уже 1710, а в Харьюском уезде - 1310. Более тысячи случаев зарегистрировано и в соседнем Ляэне-Вирумаа - 1057.

За последние сутки в Эстонии было проведено 4900 тестов на коронавирус, из которых 1028 были первично положительными, то есть 21% общего количества тестов.

По состоянию на утро 1 марта в больнице находятся 563 пациента с коронавирусом, из которых 44 нуждаются в интенсивной терапии, из них 24 находятся под аппаратом искусственной вентиляции легких.

В общей сложности было обнаружено 67 новых случаев заболевания COVID-19. Восемь человек были отправлены домой, а семь - переведены в отделение, не связанное с COVID-19.

За сутки умерли девять человек, инфицированных коронавирусом: 94-летняя женщина, 92-летний мужчина, 91-летний мужчина, 87-летняя женщина, 85-летняя женщина, 79-летняя женщина, 76-летний мужчина, 75-летняя женщина и 64-летний мужчина. Всего в Эстонии умерли 598 человек, инфицированных коронавирусом.