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В Алутагузе начнут искать место для ветропарков

Вовсе не обязательно ветряки должны располагаться на голом месте, они могут сосуществовать и с лесом, без какой-либо необходимости вырубать все деревья. ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

Инициированная Алутагузеским волостным собранием спецпланировка позволит энергофирме "Sunly Wind" выяснить, где на территории волости можно построить ветропарки. 

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

Общей планировкой Алутагузеской волости на территории волости запланирована одна потенциальная территория ветропарка - на землях бывшего разреза "Aidu".

Чтобы запланировать ветропарк в каком-то другом месте, придется инициировать спецпланировку. 

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