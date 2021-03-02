В Алутагузе начнут искать место для ветропарков
Инициированная Алутагузеским волостным собранием спецпланировка позволит энергофирме "Sunly Wind" выяснить, где на территории волости можно построить ветропарки.
Инициированная Алутагузеским волостным собранием спецпланировка позволит энергофирме "Sunly Wind" выяснить, где на территории волости можно построить ветропарки.
Общей планировкой Алутагузеской волости на территории волости запланирована одна потенциальная территория ветропарка - на землях бывшего разреза "Aidu".