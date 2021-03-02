Фестиваль стихов перекочевал в онлайн

Первый фестиваль инсценированных стихов, посвященный Дню независимости Эстонии в прошлом году, собрал сотню участников, представлявших школы и театральные кружки города. Представленные ребятами мини-спектакли были настолько впечатляющими, что организаторы решили сделать новый фестиваль традиционным и расширить его до регионального уровня. Никто ведь не предполагал, какие трудности могут возникнуть - пандемия заставила внести коррективы.