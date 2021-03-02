Вт, 2.03.2021
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST

Фестиваль стихов перекочевал в онлайн

Очаровательные воспитанники Ирины Силиной Кирилл Луптов, Никита Иванов и Арсений Чечерин из Ахтмеской основной школы. ФОТО: Кохтла-Ярвеский Дом творчества школьников

В Кохтла-Ярвеском Доме творчества школьников состоялся второй фестиваль инсценированных стихов. Из-за пандемии пришлось проводить его дистанционно, но все участники заслужили признание и призы. 

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

Первый фестиваль инсценированных стихов, посвященный Дню независимости Эстонии в прошлом году, собрал сотню участников, представлявших школы и театральные кружки города. Представленные ребятами мини-спектакли были настолько впечатляющими, что организаторы решили сделать новый фестиваль традиционным и расширить его до регионального уровня. Никто ведь не предполагал, какие трудности могут возникнуть - пандемия заставила внести коррективы. 

Второй фестиваль пришлось проводить в онлайне, пригласив уже знакомые коллективы. Откликнулось пять групп, 39 участников из Славянской основной школы (руководитель Татьяна Кундозерова), Кесклиннаской основной школы (руководитель Галина Орленко), Йыхвиской основной школы (Татьяна Лаада), театральный кружок "Шанс" (Татьяна Левина) и группа из Ахтмеской основной школы под руководством Ирины Силиной.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back