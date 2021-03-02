Фестиваль стихов перекочевал в онлайн
В Кохтла-Ярвеском Доме творчества школьников состоялся второй фестиваль инсценированных стихов. Из-за пандемии пришлось проводить его дистанционно, но все участники заслужили признание и призы.
В Кохтла-Ярвеском Доме творчества школьников состоялся второй фестиваль инсценированных стихов. Из-за пандемии пришлось проводить его дистанционно, но все участники заслужили признание и призы.
Первый фестиваль инсценированных стихов, посвященный Дню независимости Эстонии в прошлом году, собрал сотню участников, представлявших школы и театральные кружки города. Представленные ребятами мини-спектакли были настолько впечатляющими, что организаторы решили сделать новый фестиваль традиционным и расширить его до регионального уровня. Никто ведь не предполагал, какие трудности могут возникнуть - пандемия заставила внести коррективы.