Маре Роозилехт: Вирумаа - край вируских детей
"Беречь Вирумаа - дело вирусцев.
Защищать Вирумаа - дело вирусцев.
Вирумаа - край вируских детей"
"Беречь Вирумаа - дело вирусцев.
Защищать Вирумаа - дело вирусцев.
Вирумаа - край вируских детей"
Этими словами из известной "Вирумааской песни" сказано самое важное: судьба уезда и детей - в наших собственных руках, и ответственность должны взять в первую очередь мы сами.
Уважаемые родители, учителя, школьные руководители, бабушки и дедушки, соседи, друзья - все, кто каждый день окружают юных идавирусцев! Нет наших и ваших детей, есть молодые люди Эстонии - те, кому мы желаем наилучшего возможного будущего как в трудовой, так и в семейной жизни.
Давайте на минутку задумаемся, чего же хотим для своих детей. Безусловно, мы хотим, чтобы у них были хорошие возможности получить детсадовское, основное, гимназическое, профессиональное и высшее образование и им не приходилось покидать уезд и страну из-за отсутствия возможностей для учебы. Мы хотим, чтобы у них были карьерные перспективы и достаточный доход, чтобы устроить семейную жизнь. Мы хотим, чтобы каждый из нас мог гордиться своим сыном или дочерью, которые нашли свое место в Эстонии и вносят вклад в экономику страны.
Но больше всего мы хотим, чтобы наши дети были счастливыми, чувствовали себя достойными гражданами своей страны и гордились своими национальными корнями. Я как директор Вирумааского колледжа Таллиннского технического университета болею душой за всех талантливых местных ребят, которые идут получать высшее образование, но бросают учебу именно из-за плохого знания государственного языка.
Мы должны делать осознанный выбор. Во всем мире вопросами многоязычного образования занимается множество ученых, которые способны обосновать свои предложения, опираясь на факты. К сожалению, эта информация доходит не до каждого.
Вирумааское общество эстонского образования в феврале начало проводить серию встреч с людьми, компетентными в области многоязычного образования: учеными, школьными руководителями, учителями. Целью было лучше понять, что подразумевается под единой эстонской школой, каковы возможности для ее воплощения.
На первой встрече специалист в области многоязычного образования, научный сотрудник Тартуского университета Кристина Каллас отметила, что решить нужно сразу несколько задач. Необходимо улучшить качество образования, предоставляемого русскоязычным учащимся, и знание эстонского языка, но и обеспечить качественное эстоноязычное обучение в эстонских школах, в которые пришло большое количество детей с иным родным языком.
С учетом того, что Эстония - двуязычное государство, но становится многоязычным, так как наряду с эстонским и русским языками в обиход входит английский язык, ученые разработали пять моделей мультикультурной школы. Первая из них подходит для применения в Кохтла-Ярве, Силламяэ и Нарве, где доля эстонцев очень мала. В этой модели важное место занимают вовлечение учителей, для которых эстонский язык является домашним, раннее языковое погружение, активное участие во внутриэстонских программах обмена для учащихся и учителей, уделение внимания и утверждение ценности языков и культуры других национальных меньшинств помимо русского языка и культуры.
Однако в Кивиыли, Йыхви и других районах Эстонии следовало бы применить совершенно другие модели в зависимости от национального состава населения. В начале марта научной точкой зрения с руководителями школ поделится профессор эстонского языка как иностранного в Тартуском университете Бируте Клаас-Ланг.
Визит нового министра образования в Ида-Вирумаа дал надежду, что на этот раз вопросом эстоноязычного образования займутся всерьез и будут готовы делать исключения, в том числе в вопросе национализации основных школ.
Руководители самоуправлений в силах сделать смелые и решительные шаги к тому, чтобы в каждом самоуправлении каждый год открывалась хотя бы одна школа раннего полного языкового погружения. Например, в Кохтла-Ярве первопроходцем может стать Славянская основная школа, которая проделала отличную работу в области языкового погружения.
Школьным руководителям тоже нужно честно посмотреться в зеркало и перестать искать оправдания. Эстонская основная школа не должна быть единственной возможностью овладеть государственным языком. Школы поставлены в положение, когда дети с родным эстонским языком больше не имеют возможности получать эстоноязычное образование на высоком уровне, потому что учитель должен считаться и с теми учащимися, которые знают эстонский язык хуже, а их в классах, к сожалению, уже больше половины. Школы с ранним полным языковым погружением облегчили бы это положение.
Родители, преодолейте свои страхи и начните принимать осознанные решения с учетом будущего своих детей. Начните с ознакомления с различными образовательными возможностями. Требуйте для своих детей качественного обучения государственному языку.
Созданный осенью образовательный кластер "Hariduskopter" начинает организовывать встречи на темы, связанные с языковым погружением. Информацию разошлют в школы и детсады. Будьте активными и участвуйте. Принимайте решения, исходя из конкретных фактов, и не давайте себя запугать ложной информацией, распространяющейся в социальных сетях, или политически предвзятыми страшилками.
Уважаемые родители, окажите услугу своим детям и выберите класс раннего языкового погружения. Ваши дети поблагодарят вас! Выучив к концу школы государственный язык, но в то же время сохранив свою культурную принадлежность и родной язык, они будут ценимы и востребованы на рынке труда. Кто не хочет, чтобы его ребенок был таким же известным и уважаемым, как Татьяна Михайлова-Саар или Аркадий Попов? И создать для своих детей такое будущее вы можете сами - сегодня и сейчас!
Каждый ребенок должен иметь право выучить государственный язык, гордиться своей национальностью и культурой и чувствовать себя полноценным эстоноземельцем. Беречь и защищать Вирумаа - дело вирусцев, это край наших детей.