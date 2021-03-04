Маре Роозилехт: Вирумаа - край вируских детей

Этими словами из известной "Вирумааской песни" сказано самое важное: судьба уезда и детей - в наших собственных руках, и ответственность должны взять в первую очередь мы сами.

Уважаемые родители, учителя, школьные руководители, бабушки и дедушки, соседи, друзья - все, кто каждый день окружают юных идавирусцев! Нет наших и ваших детей, есть молодые люди Эстонии - те, кому мы желаем наилучшего возможного будущего как в трудовой, так и в семейной жизни.

Давайте на минутку задумаемся, чего же хотим для своих детей. Безусловно, мы хотим, чтобы у них были хорошие возможности получить детсадовское, основное, гимназическое, профессиональное и высшее образование и им не приходилось покидать уезд и страну из-за отсутствия возможностей для учебы. Мы хотим, чтобы у них были карьерные перспективы и достаточный доход, чтобы устроить семейную жизнь. Мы хотим, чтобы каждый из нас мог гордиться своим сыном или дочерью, которые нашли свое место в Эстонии и вносят вклад в экономику страны.

Но больше всего мы хотим, чтобы наши дети были счастливыми, чувствовали себя достойными гражданами своей страны и гордились своими национальными корнями. Я как директор Вирумааского колледжа Таллиннского технического университета болею душой за всех талантливых местных ребят, которые идут получать высшее образование, но бросают учебу именно из-за плохого знания государственного языка.

Мы должны делать осознанный выбор. Во всем мире вопросами многоязычного образования занимается множество ученых, которые способны обосновать свои предложения, опираясь на факты. К сожалению, эта информация доходит не до каждого.

Вирумааское общество эстонского образования в феврале начало проводить серию встреч с людьми, компетентными в области многоязычного образования: учеными, школьными руководителями, учителями. Целью было лучше понять, что подразумевается под единой эстонской школой, каковы возможности для ее воплощения.

Школьным руководителям тоже нужно честно посмотреться в зеркало и перестать искать оправдания.

На первой встрече специалист в области многоязычного образования, научный сотрудник Тартуского университета Кристина Каллас отметила, что решить нужно сразу несколько задач. Необходимо улучшить качество образования, предоставляемого русскоязычным учащимся, и знание эстонского языка, но и обеспечить качественное эстоноязычное обучение в эстонских школах, в которые пришло большое количество детей с иным родным языком.