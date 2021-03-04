Для охраны белки-летяги создают дюжину новых постоянных мест обитания

- Несколько лет назад ученые прогнозировали, что к 2020 году белка-летяга в Эстонии вымрет. Тем не менее в лесах Вирумаа и северного Йыгевамаа обитают сейчас около 200-250 белок-летяг. Однако крошечная популяция белки-летяги в Эстонии разделилась на шесть-семь изолированных групп, поэтому выживание вида в лесах Эстонии остается в крайне критическом состоянии, - объяснила главный специалист Департамента окружающей среды по охране видов Марью Кейс, почему нужно брать под охрану новые и расширять некоторые нынешние места обитания.