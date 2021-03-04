Чт, 4.03.2021
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Для охраны белки-летяги создают дюжину новых постоянных мест обитания

Подходящим для белки-летяги местом обитания служит естественный осиново-смешанный лес старше 50 лет. ФОТО: Rainar Kurbel

Для охраны мест обитания белки-летяги планируется создать 12 новых постоянных мест обитания; Департамент окружающей среды ждет от землевладельцев мнений и предложений. 

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

По состоянию на декабрь прошлого года в регистр окружающей среды было внесено 142 места обитания белки-летяги.

- Несколько лет назад ученые прогнозировали, что к 2020 году белка-летяга в Эстонии вымрет. Тем не менее в лесах Вирумаа и северного Йыгевамаа обитают сейчас около 200-250 белок-летяг. Однако крошечная популяция белки-летяги в Эстонии разделилась на шесть-семь изолированных групп, поэтому выживание вида в лесах Эстонии остается в крайне критическом состоянии, - объяснила главный специалист Департамента окружающей среды по охране видов Марью Кейс, почему нужно брать под охрану новые и расширять некоторые нынешние места обитания.

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