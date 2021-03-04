Для охраны белки-летяги создают дюжину новых постоянных мест обитания
Для охраны мест обитания белки-летяги планируется создать 12 новых постоянных мест обитания; Департамент окружающей среды ждет от землевладельцев мнений и предложений.
Для охраны мест обитания белки-летяги планируется создать 12 новых постоянных мест обитания; Департамент окружающей среды ждет от землевладельцев мнений и предложений.
По состоянию на декабрь прошлого года в регистр окружающей среды было внесено 142 места обитания белки-летяги.