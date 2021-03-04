В люганузеской волостной ревизионной комиссии разгорелась словесная война

На состоявшемся 12 февраля собрании ревизионной комиссии Люганузеского волостного собрания обсуждали зимние работы по дорожному уходу в Кивиыли, где уборкой снега занимается ТОО "Kiviõli Vesi". Связанный с этим предприятием Эльдур Лайнъярв является членом как волостного собрания, так и ревизионной комиссии.