Чт, 4.03.2021
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В люганузеской волостной ревизионной комиссии разгорелась словесная война

Ревизионная комиссия подозревает, что в Кивиыли предприятие, убирающее снег, подтасовало часы работы. ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Проверка данных зимнего дорожного ухода завершилась эмоциональным высказыванием и уходом с собрания одного из причастных лиц.

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

На состоявшемся 12 февраля собрании ревизионной комиссии Люганузеского волостного собрания обсуждали зимние работы по дорожному уходу в Кивиыли, где уборкой снега занимается ТОО "Kiviõli Vesi". Связанный с этим предприятием Эльдур Лайнъярв является членом как волостного собрания, так и ревизионной комиссии.

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