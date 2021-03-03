"Eesti Energia" установит в Пуртсе пять ветряков

Предприятие возобновляемой энергии "Eesti Energia" "Enefit Green" довело до завершения сделку, в результате которой приобрело предприятие ветряной энергии "Raunistal". По соглашению сторон, цена сделки является конфиденциальной.

В Пуртсеском ветропарке "Enefit Green" установит пять электроветряков, которые начнут производить электроэнергию в 2023 году. Общая мощность ветряков составит около 20 мегаватт, в год ветропарк будет производить около 40 гигаватт-часов электроэнергии.

Руководитель "Enefit Green" Ааво Кярмас сказал, что предприятие постоянно ищет возможности, как бы производить больше экологической ветроэнергии. "Следующим шагом станет объявление тендера, касающегося ветряков; а строительство ветропарка продолжим в конце нынешнего года", - сообщил он.

Прежний владелец "Raunistal" Райво Пихлак отметил, что его предприятие было заинтересовано в продаже девелопмента ветропарка и он доволен, что о сделке договорились именно с "Enefit Green". "Желаю "Enefit Green" успехов в развитии ветряной энергетики, речь идет о впечатляющем предприятии и приятно видеть, что моя многолетняя работа теперь будет реально претворена в жизнь в ветропарке, производительность которого покроет электропотребность всей Люганузеской волости".

Осенью 2019 года Пихлак говорил "Северному побережью", что установка пяти ветряков вместе с передаточными линиями могут стоить, по оценкам, до 23 миллионов евро. "По сути, все предварительные работы выполнены и можно приступать к стройке", - сказал Пихлак, по словам которого много времени потребовали делопроизводство и судебные споры вокруг местоположения ветряков, однако в конце концов можно было приступать к строительству.

"Raunistal" планировал установить в Пуртсе в общем 13 ветряков, но для остальных восьми ветряков надо, по словам Пихлака, решить земельный вопрос.