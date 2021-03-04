Торговые центры переходят на пятидневную рабочую неделю
По словам руководителей крупных торговых центров Ида-Вирумаа, закрытие торговых центров по выходным дням может привести к увеличению числа покупателей в будние дни.
По словам руководителей крупных торговых центров Ида-Вирумаа, закрытие торговых центров по выходным дням может привести к увеличению числа покупателей в будние дни.
- Мы готовимся к тому, что если у людей нет возможности приехать в выходные, во второй половине дня в четверг и пятницу посещаемость будет больше, - сказал исполнительный руководитель расположенного в Йыхви "Pargi Keskus" Марек Ярве.
По его словам, постановление правительства, принятое во вторник вечером, означает закрытие уже в ближайшие выходные всех магазинов в торговых центрах, кроме продуктовых, аптек и магазинов предметов первой необходимости. "По выходным мы ограничим передвижение по центру. Вход со стороны парка будет закрыт. Служба безопасности станет еще строже", - сказал он.
По словам Тармо Клейманна, который руководит центрами "Astri" и "Fama" в Нарве, срок уведомления об ограничениях может быть немного больше и с учетом этого правительство должно немедленно принять меры по смягчению последствий. "Если год назад у предпринимателей все еще был накопленный "жирок", то сегодня у большинства его уже нет. Бизнес закрывается, люди теряют работу", - сказал он.
По словам Клейманна, с этой недели в центрах стало больше охранников, которые уже в дверях проверяют ношение масок. "Пререкания были, но люди уже привыкают, и общая картина лучше, чем несколько недель назад. Люди могут понять, что ношение маски в наших собственных интересах", - сказал он.
По словам Марека Ярве, 95 процентов посетителей "Pargi Keskus" в настоящее время носят маски. Три процента делают это, когда предлагает охранник. И около двух процентов - принципиальные противники. "Мы пошли по такому пути, что никого не будем наказывать за это. Я не вижу в этом смысла. Если человек не понимает, делать нечего", - сказал он.