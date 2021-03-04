Торговые центры переходят на пятидневную рабочую неделю

- Мы готовимся к тому, что если у людей нет возможности приехать в выходные, во второй половине дня в четверг и пятницу посещаемость будет больше, - сказал исполнительный руководитель расположенного в Йыхви "Pargi Keskus" Марек Ярве.

Новые ограничения В выходные дни предприятия торговли и общепита должны быть закрыты. Открытыми могут оставаться продуктовые магазины и торговые предприятия, продающие товары первой необходимости, например, аптеки и салоны оптики, а также магазины, совершать покупки в которых можно, не выходя из машины (drive-in).

В будние дни предприятия общественного питания должны закрываться в 18.00. Еду навынос разрешено продавать в любой день недели и в любое время суток. Ограничений по времени на торговлю в будние дни нет.

Для предприятий общественного питания и торговых центров будет действовать правило заполняемости помещения не более чем на 25%.

Новые ограничения первоначально будут действовать до 28 марта. См. также на kriis.ee

По его словам, постановление правительства, принятое во вторник вечером, означает закрытие уже в ближайшие выходные всех магазинов в торговых центрах, кроме продуктовых, аптек и магазинов предметов первой необходимости. "По выходным мы ограничим передвижение по центру. Вход со стороны парка будет закрыт. Служба безопасности станет еще строже", - сказал он.

По словам Тармо Клейманна, который руководит центрами "Astri" и "Fama" в Нарве, срок уведомления об ограничениях может быть немного больше и с учетом этого правительство должно немедленно принять меры по смягчению последствий. "Если год назад у предпринимателей все еще был накопленный "жирок", то сегодня у большинства его уже нет. Бизнес закрывается, люди теряют работу", - сказал он.

По словам Клейманна, с этой недели в центрах стало больше охранников, которые уже в дверях проверяют ношение масок. "Пререкания были, но люди уже привыкают, и общая картина лучше, чем несколько недель назад. Люди могут понять, что ношение маски в наших собственных интересах", - сказал он.