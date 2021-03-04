Чт, 4.03.2021
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Ида-вируские семейные врачи не спешат вакцинировать группы риска

Вакцинация людей старше 80 лет началась в Эстонии уже в первые дни февраля, однако многие ида-вируские семейные врачи до сих пор не заказали предложенную им вакцину. ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

Хотя вакцинация пожилых людей от ковида ведется в Эстонии уже больше месяца, ида-вируские семейные врачи проявляют пассивность при заказе вакцины для своих пациентов старше 80 лет.

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

- Ида-Вирумаа вошел в первую выборку, когда в начале февраля начали вакцинировать группы риска. И мы видим, что есть семейные врачи, не приступившие к вакцинированию, - сказала руководитель отдела услуги первого уровня больничной кассы Кюлли Фриедеманн, по словам которой больничная касса анализирует сейчас причины этого. - Часть семейных врачей болели, часть боялись, что не соберут необходимое количество пациентов. Но теперь общество семейных врачей провело работу и с ними. 

Уровень заболеваемости в Ида-Вирумаа вновь побил рекорд 

  • К утру среды заболеваемость коронавирусом на 100000 жителей в Ида-Вирумаа выросла до 1254, что является новым рекордом с начала пандемии. В Эстонии он еще выше только на Сааремаа и в Харьюмаа. 
  • За истекшие сутки в уезде зарегистрировано 178 новых случаев заражения. 
  • В самоуправлениях Ида-Вирумаа самый высокий уровень инфицирования на 100000 жителей сейчас в Кохтла-Ярве, где он превышает 1500. 

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