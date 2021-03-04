Ида-вируские семейные врачи не спешат вакцинировать группы риска

- Ида-Вирумаа вошел в первую выборку, когда в начале февраля начали вакцинировать группы риска. И мы видим, что есть семейные врачи, не приступившие к вакцинированию, - сказала руководитель отдела услуги первого уровня больничной кассы Кюлли Фриедеманн, по словам которой больничная касса анализирует сейчас причины этого. - Часть семейных врачей болели, часть боялись, что не соберут необходимое количество пациентов. Но теперь общество семейных врачей провело работу и с ними.