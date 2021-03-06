На водных предприятиях ждут быстрой вакцинации

"Поставка питьевой воды и очистка сточных вод могут оказаться в некоторых регионах Эстонии под угрозой, так как для правительства республики поставщики жизненно важной услуги все еще недостаточно важны, для того чтобы обеспечить их быструю вакцинацию", - обратился Союз водных предприятий (EVEL) к правительственной кризисной комиссии.

В водных предприятиях работают около 1300 человек, более половины из них старше 50 лет. В их обязанностях обеспечивать постоянную работу станций, ликвидировать аварии, устанавливать новые системы. Кроме того, около ста работников ежедневно посещают и жилые дома, и учреждения, то есть велика опасность, что они могут заразиться или переносить коронавирус.

Больше всего влияет обязательство об изоляции

- В конце года ситуация у нас сложилась довольно критическая, - сказала производственный директор ТОО "Järve Biopuhastus" Андра Виллерс. - К счастью, больных у нас было мало - всего трое, но многим пришлось уйти на самоизоляцию.

По словам Виллерс, работников на их предприятии и так мало, то есть отсутствие каждого ставит под угрозу продолжение работы.

- Мы реорганизовали работу, хотя специализация осложняет этот процесс. Наш бюджет не позволяет также нанимать временную рабочую силу. Мы в своем союзе обсуждали, что, может быть, водные предприятия могли бы в экстренных случаях помогать друг другу рабочей силой, однако специфика настолько различается, что это не работало бы.

Руководитель АО "Sillamäe Veevärk" Аймели Лаазик сказала, что у них работники не болели, но были случаи заболевания их супругов, что создавало необходимость ухода на самоизоляцию.

- Выезжать на вызовы, конечно, все равно приходится. Правда, вызовов стало меньше - я думаю, что, может быть, люди не звонят больше из-за каждой мелочи.

Член правления АО "Narva Vesi" Рената Метсис сказала, что пока коронавирус не очень сильно мешал работе предприятия.

- Немного страшно, конечно, возраст работников - около 60 лет. Кому-то пришлось посидеть на карантине. Стараемся как можно меньше контактировать между собой, и все защитные средства тоже, конечно, имеются.

Списки давно есть

Спасательный департамент еще несколько месяцев назад собрал через самоуправленческие кризисные комиссии имена имеющих критическое значение работников водных предприятий, соприкасающихся по своей работе с клиентами.

- Насколько нам известно, списки таких работников дошли до Министерства социальных дел, однако на уровне правительства по-прежнему не понимают, насколько критически важно обеспечить их быструю вакцинацию. Мы не утверждаем, будто большая часть уже вакцинированных трудятся на менее важных рабочих местах, но мы ясно видим, что правительство не осознает сейчас серьезности ситуации, - сказала исполнительный руководитель EVEL Пилле Аарма.

Как "Järve Biopuhastus", так и "Sillamäe Veevärk" передали списки своих работников, и внесенные в них люди заинтересованы в вакцинации.