В Кохтла-Ярве появится завод ветрогенераторов
В находящемся на окраине Кохтла-Ярве промпарке появится первое новое предприятие - завод ветрогенераторов, на котором через три года будут работать 300 человек.
В находящемся на окраине Кохтла-Ярве промпарке появится первое новое предприятие - завод ветрогенераторов, на котором через три года будут работать 300 человек.
Будущий завод ветрогенераторов станет первым предприятием в промышленном парке, появившемся несколько лет назад по соседству с кохтла-ярвескими химпредприятиями.