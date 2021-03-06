Сб, 6.03.2021
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В Кохтла-Ярве появится завод ветрогенераторов

По словам Григория Левковца, в возводимом сейчас производственном здании через три года должны будут работать триста человек. ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

В находящемся на окраине Кохтла-Ярве промпарке появится первое новое предприятие - завод ветрогенераторов, на котором через три года будут работать 300 человек. 

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Будущий завод ветрогенераторов станет первым предприятием в промышленном парке, появившемся несколько лет назад по соседству с кохтла-ярвескими химпредприятиями.

Крупнейшее новое предприятие в Кохтла-Ярве в этом столетии

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