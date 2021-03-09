Михкель Нестор: Год крайностей и в эстонском экспорте

В начале февраля Департамент статистики опубликовал декабрьские показатели экспорта, что позволяет заодно подвести итоги всего минувшего года во внешней торговле. Забегая вперед, можно отметить, что говорить о некоем едином 2020 годе сложно: за 12 месяцев в целом продажи произведенных в Эстонии товаров в иностранные государства снизились на 0,5%, но в этот период уместились обвал на 17% во время коронавирусной весны во втором квартале и рост на 18% в конце года в четвертом квартале. Точно так же можно дать очень разные оценки состоянию экспорта, если рассматривать его в разрезе конкретных отраслей промышленности, товарных групп или целевых стран.

Для начала стоит напомнить, что состояние эстонского экспорта было неважным задолго до того, как разразился коронавирусный кризис. Падение продаж произведенных в Эстонии товаров в иностранные государства произошло еще во второй половине 2019 года. Хотя 2019 год охарактеризовался большой напряженностью в международной торговле, спад тогда вызвали вполне конкретные товарные группы: энергетические товары и телекоммуникационная электроника.

Первую затормозили значительное подорожание квот на загрязнение и изменения в местном "смешивающем бизнесе", в случае второй фактором были производственные планы конкретного крупного предприятия. Впрочем, и в остальном экспортирующем секторе не было особых историй успеха - основным драйвером экспорта Эстонии в 2019 году было зерно.

Те же товары, которые вызвали проблемы в 2019-м, повлияли на картину и в 2020 году. Наибольший положительный вклад в прошлогодний экспорт внесли как раз продажи электрического оборудования, на которые, в свою очередь, сильно повлияла именно телекоммуникационная электроника. Продажи этой товарной группы увеличились в общем аж на 240 миллионов евро. При этом большой скачок произошел благодаря очень мощному росту в конце года. Если в первом полугодии экспорт электрооборудования был почти на 20 процентов ниже, чем в 2019 году, то в четвертом квартале экспортный оборот подскочил аж на 80% к позапрошлому году.

В 2020 году экспорт больше всего тормозили продажи энергетических товаров, но и здесь показатели по кварталам сильно различались. Если в первой половине года экспорт этих товаров был наполовину меньше, чем в тот же период 2019 года, то в последнем квартале 2020 года он вырос на 75%.

Состояние эстонского экспорта было неважным задолго до того, как разразился коронавирусный кризис.

На показатели экспорта в прошлом году в большой мере повлияли еще несколько отраслей. Большой рост показала довольно специфическая отрасль - экспорт измерительного и медицинского оборудования, который по сравнению с 2019 годом увеличился примерно на 50 миллионов евро. Более чем на 40 миллионов евро экспорт вырос за счет вывоза продовольственных товаров, в основном напитков.