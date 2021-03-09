Михкель Нестор: Год крайностей и в эстонском экспорте
2020 год был экстремальным как в нашей общественной жизни в целом, так и в эстонском экспорте. Хочется надеяться, что 2021 год даст возможность вернуть жизнь в прежнюю колею.
2020 год был экстремальным как в нашей общественной жизни в целом, так и в эстонском экспорте. Хочется надеяться, что 2021 год даст возможность вернуть жизнь в прежнюю колею.
В начале февраля Департамент статистики опубликовал декабрьские показатели экспорта, что позволяет заодно подвести итоги всего минувшего года во внешней торговле. Забегая вперед, можно отметить, что говорить о некоем едином 2020 годе сложно: за 12 месяцев в целом продажи произведенных в Эстонии товаров в иностранные государства снизились на 0,5%, но в этот период уместились обвал на 17% во время коронавирусной весны во втором квартале и рост на 18% в конце года в четвертом квартале. Точно так же можно дать очень разные оценки состоянию экспорта, если рассматривать его в разрезе конкретных отраслей промышленности, товарных групп или целевых стран.
Для начала стоит напомнить, что состояние эстонского экспорта было неважным задолго до того, как разразился коронавирусный кризис. Падение продаж произведенных в Эстонии товаров в иностранные государства произошло еще во второй половине 2019 года. Хотя 2019 год охарактеризовался большой напряженностью в международной торговле, спад тогда вызвали вполне конкретные товарные группы: энергетические товары и телекоммуникационная электроника.
Первую затормозили значительное подорожание квот на загрязнение и изменения в местном "смешивающем бизнесе", в случае второй фактором были производственные планы конкретного крупного предприятия. Впрочем, и в остальном экспортирующем секторе не было особых историй успеха - основным драйвером экспорта Эстонии в 2019 году было зерно.
Те же товары, которые вызвали проблемы в 2019-м, повлияли на картину и в 2020 году. Наибольший положительный вклад в прошлогодний экспорт внесли как раз продажи электрического оборудования, на которые, в свою очередь, сильно повлияла именно телекоммуникационная электроника. Продажи этой товарной группы увеличились в общем аж на 240 миллионов евро. При этом большой скачок произошел благодаря очень мощному росту в конце года. Если в первом полугодии экспорт электрооборудования был почти на 20 процентов ниже, чем в 2019 году, то в четвертом квартале экспортный оборот подскочил аж на 80% к позапрошлому году.
В 2020 году экспорт больше всего тормозили продажи энергетических товаров, но и здесь показатели по кварталам сильно различались. Если в первой половине года экспорт этих товаров был наполовину меньше, чем в тот же период 2019 года, то в последнем квартале 2020 года он вырос на 75%.
На показатели экспорта в прошлом году в большой мере повлияли еще несколько отраслей. Большой рост показала довольно специфическая отрасль - экспорт измерительного и медицинского оборудования, который по сравнению с 2019 годом увеличился примерно на 50 миллионов евро. Более чем на 40 миллионов евро экспорт вырос за счет вывоза продовольственных товаров, в основном напитков.
С другой стороны, более чем на 90 миллионов евро просел экспорт модульных домов и мебели, демонстрировавший очень хорошие результаты в прошлые годы. Примерно в том же объеме сократился экспорт различных машин и оборудования, на который повлияло очень большое падение продаж посылочных автоматов.
Основные целевые страны эстонского экспорта в прошлом году остались теми же, что в 2019 году, однако рост и спад на этих рынках были несопоставимы. Основным торговым партнером Эстонии остается Финляндия, куда в прошлом году вывезли 18% произведенных в стране товаров. В то же время экспорт в Финляндию в прошлом году демонстрировал довольно сильное снижение. Экспорт в финском направлении сократился в общем на 6%, главным образом за счет значительного уменьшения продаж изделий из древесины.
Экспорт в Швецию, вторую по важности целевую страну после Финляндии, сократился чуть меньше - на 4%. И здесь причиной было уменьшение объемов вывоза изделий из древесины, но примерно в той же мере экспорт снизился из-за спада продаж мебели и модульных домов.
Уже второй год подряд третьим по важности торговым партнером Эстонии являются Соединенные Штаты Америки. Это также был один из немногих рынков, где в прошлом году экспорт удалось нарастить, причем аж на 24%. Правда, о какой-то большой истории успеха здесь говорить не приходится, поскольку преобладающую его часть дает внутриконцерновый товарообмен одного конкретного предприятия.
Положение дел в экспортирующем секторе в этом году, разумеется, представляет гораздо больший интерес, чем прошлое. В экономическом прогнозе SEB мы рассчитываем на достаточно хороший рост в 5%. Надежду на более быстрый рост дает уже прошлогодняя низкая сравнительная база. Хотя коронавирус никуда не делся, первая половина 2020 года в экспортирующей промышленности выдалась настолько плохой, что не должно составить труда превзойти этот результат.
К показывающим сейчас быстрый рост товарам, таким как электроника и энергетические товары, в течение года могут добавиться и другие важные промышленные товары. К примеру, прозябавшие в прошлом году деревообрабатывающая промышленность и производство модульных домов и мебели должны получить поддержку от экономик Северных стран, которые во время кризиса остались в хорошем состоянии. Доходы домохозяйств в Финляндии, Швеции и Норвегии пострадали мало, и с укреплением потребительской уверенности рост на тамошнем рынке недвижимости должен предоставить нашим экспортерам новые возможности.
А во втором полугодии мы ожидаем в первую очередь хотя бы частичного восстановления экспорта услуг, который в докризисные времена составлял примерно треть общего объема экспорта Эстонии. Хотя неуверенность еще велика, все же вероятен сценарий, что люди захотят при первой возможности вернуться к прежним потребительским привычкам. Надеемся, что 2021 год позволит это сделать.