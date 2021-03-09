Коронабольные попадают в больницу в более тяжелом состоянии, чем раньше
Состояние больных коронавирусом, которые поступают в Ида-Вирускую центральную больницу, более тяжелое, чем раньше, а их средний возраст ниже.
Состояние больных коронавирусом, которые поступают в Ида-Вирускую центральную больницу, более тяжелое, чем раньше, а их средний возраст ниже.
По словам коммуникационного руководителя Ида-Вируской центральной больницы Анны Медведевой, за последнюю неделю в больнице скончались девять больных коронавирусом. Смертность среди больных выросла. Если за все время эпидемии коронавируса, продолжающейся год, в Ида-Вируской центральной больнице скончались 88 больных с коронавирусом, то десять процентов из них умерли на минувшей неделе.
По словам Медведевой, изменился и профиль больных. "Состояние людей, поступающих на больничное лечение, более тяжелое, среди них больше молодых людей", - отметила она, добавив, что в случае поступления более тяжелых больных нужно учитывать, что им требуется больше внимания персонала и они останутся в больнице на более долгий срок.
Как отметила Медведева, больница работает на пределе возможностей. Из имеющихся сейчас 83 койко-мест, переоборудованных для больных коронавирусом, в понедельник утром оставались свободными считанные единицы. Семь мест в отделении интенсивной терапии постоянно заняты тяжелыми больными.
Премьер-министр Кая Каллас сообщила в понедельник во второй половине дня, что если высокие показатели распространения COVID-19 в Эстонии связаны с "британским" штаммом коронавируса, то в ближайшее время в стране придется ввести локдаун, включая полный перевод всех школ на дистанционное обучение и закрытие розничной торговли, за исключением продуктовых магазинов и товаров первой необходимости.
"Британский" штамм более агрессивный и заразный по сравнению с другими, что, по-видимому, объясняет быстрый рост случаев заражения в Эстонии. Если эта информация, которую мы проверяем, соответствует действительности, то это означает, что нам придется в ближайшее время ввести в стране локдаун", - написала Каллас на своей странице в "Facebook".
Каллас уточнила, что она считает необходимым ввести следующие ограничения:
За последние 14 дней в Ида-Вирумаа выявлено более двух тысяч новых заразившихся. Заболеваемость на 100000 жителей в Ида-Вирумаа постоянно растет и в воскресенье уже перевалила за 1500.
В Ида-Вирумаа уровень заболеваемости самый высокий в Кохтла-Ярве, где он вчера достиг отметки 1638. После кратковременного небольшого снижения число заболевших снова начало быстро расти и в Нарве.
Заведующая Идаским регионом Департамента здоровья Марье Муузикус отметила, что с точки зрения масштаба заражения мы движемся по краю пропасти. "Порой кажется, что мы начинаем привыкать к этим большим цифрам и уже не совсем хорошо понимаем, что это означает. Но если каждый из этих двух тысяч заразившихся передаст вирус еще одному человеку, то вскоре число новых заразившихся достигнет уже четырех тысяч", - сказала она.
По словам Муузикус, в конце прошлой недели был обнаружен новый крупный очаг в доме попечения Кивиылиского центра здоровья, где положительную пробу сдали 59 человек. "Но заражение распространяется повсюду. Очень велико распространение через рабочие места. Заболевают представители практически всех сфер деятельности", - добавила она.
Муузикус сказала, что в сложившейся ситуации введение более жестких ограничений неизбежно. "Практика показывает, что когда ограничения мягче, то и чувство опасности у людей меньше. Поразительно, что в Департамент здоровья и сейчас поступают ходатайства о проведении публичных мероприятий".
Раквереское горуправление на внеочередном заседании в воскресенье решило отправить на дистанционное обучение и начальные классы. Старейшина Йыхвиской волости Юри Конрад сказал, что, по его личному мнению, это стоит сделать и в Йыхви, но волостное управление обсудит этот вопрос на заседании в среду. Правительство республики рассмотрит введение дополнительных ограничений в ближайшие дни.