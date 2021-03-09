Коронабольные попадают в больницу в более тяжелом состоянии, чем раньше

По словам коммуникационного руководителя Ида-Вируской центральной больницы Анны Медведевой, за последнюю неделю в больнице скончались девять больных коронавирусом. Смертность среди больных выросла. Если за все время эпидемии коронавируса, продолжающейся год, в Ида-Вируской центральной больнице скончались 88 больных с коронавирусом, то десять процентов из них умерли на минувшей неделе.

Больница работает на пределе возможностей

По словам Медведевой, изменился и профиль больных. "Состояние людей, поступающих на больничное лечение, более тяжелое, среди них больше молодых людей", - отметила она, добавив, что в случае поступления более тяжелых больных нужно учитывать, что им требуется больше внимания персонала и они останутся в больнице на более долгий срок.

Как отметила Медведева, больница работает на пределе возможностей. Из имеющихся сейчас 83 койко-мест, переоборудованных для больных коронавирусом, в понедельник утром оставались свободными считанные единицы. Семь мест в отделении интенсивной терапии постоянно заняты тяжелыми больными.

Правительство планирует ввести локдаун Премьер-министр Кая Каллас сообщила в понедельник во второй половине дня, что если высокие показатели распространения COVID-19 в Эстонии связаны с "британским" штаммом коронавируса, то в ближайшее время в стране придется ввести локдаун, включая полный перевод всех школ на дистанционное обучение и закрытие розничной торговли, за исключением продуктовых магазинов и товаров первой необходимости. "Британский" штамм более агрессивный и заразный по сравнению с другими, что, по-видимому, объясняет быстрый рост случаев заражения в Эстонии. Если эта информация, которую мы проверяем, соответствует действительности, то это означает, что нам придется в ближайшее время ввести в стране локдаун", - написала Каллас на своей странице в "Facebook". Каллас уточнила, что она считает необходимым ввести следующие ограничения: дистанционное обучение в учебных заведениях, кроме детей с особыми потребностями и обоснованных исключений. Реорганизация работы детских садов с настоятельной рекомендацией родителям не водить детей в детский сад без крайней необходимости

закрытие всей розничной торговли, кроме аптек, продуктовых магазинов, магазинов оптики и прочих товаров первой необходимости. Продолжится выдача товара на улице и продажа по системе drive-in

закрытие предприятий общественного питания, за исключением продажи навынос

занятия спортом и по интересам будут возможны только поодиночке, без тренера или партнера

на улице вводится настоятельная рекомендация соблюдать правило "2+2".

За последние 14 дней в Ида-Вирумаа выявлено более двух тысяч новых заразившихся. Заболеваемость на 100000 жителей в Ида-Вирумаа постоянно растет и в воскресенье уже перевалила за 1500.

В Ида-Вирумаа уровень заболеваемости самый высокий в Кохтла-Ярве, где он вчера достиг отметки 1638. После кратковременного небольшого снижения число заболевших снова начало быстро расти и в Нарве.

Заражение быстро распространяется во всем уезде

Заведующая Идаским регионом Департамента здоровья Марье Муузикус отметила, что с точки зрения масштаба заражения мы движемся по краю пропасти. "Порой кажется, что мы начинаем привыкать к этим большим цифрам и уже не совсем хорошо понимаем, что это означает. Но если каждый из этих двух тысяч заразившихся передаст вирус еще одному человеку, то вскоре число новых заразившихся достигнет уже четырех тысяч", - сказала она.

По словам Муузикус, в конце прошлой недели был обнаружен новый крупный очаг в доме попечения Кивиылиского центра здоровья, где положительную пробу сдали 59 человек. "Но заражение распространяется повсюду. Очень велико распространение через рабочие места. Заболевают представители практически всех сфер деятельности", - добавила она.

Муузикус сказала, что в сложившейся ситуации введение более жестких ограничений неизбежно. "Практика показывает, что когда ограничения мягче, то и чувство опасности у людей меньше. Поразительно, что в Департамент здоровья и сейчас поступают ходатайства о проведении публичных мероприятий".