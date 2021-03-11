Чт, 11.03.2021
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST

Изменения в договоре о строительстве спортцентра

По планам Кохтла-Ярвеский спортивно-оздоровительный центр должен распахнуть двери в июне. ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

На заседании Кохтла-Ярвеского горуправления принято решение изменить договор госпоставки "Строительные работы спортивно-оздоровительного центра Ярве".

Вице-мэр по развитию Виталий Бородин пояснил, что это не связано с нарушением сроков строительства - АО "Nordecon" сдает объект в предусмотренные сроки. Но в ходе строительства возникла необходимость установки дополнительных электронно-управляемых дверей, розеток и камер, а также по просьбе Союза плавания будет возведен отдельный судейский блок в бассейне - все эти работы потребовали дополнительных средств и времени.

На выполнение вышеназванных задач из городского бюджета будет выделено 200 тысяч евро.

- Сроки открытия спортивного сооружения из-за этого не будут передвинуты, распахнуть двери планируем в июне, - пообещал Бородин.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back