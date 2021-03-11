Изменения в договоре о строительстве спортцентра

Вице-мэр по развитию Виталий Бородин пояснил, что это не связано с нарушением сроков строительства - АО "Nordecon" сдает объект в предусмотренные сроки. Но в ходе строительства возникла необходимость установки дополнительных электронно-управляемых дверей, розеток и камер, а также по просьбе Союза плавания будет возведен отдельный судейский блок в бассейне - все эти работы потребовали дополнительных средств и времени.