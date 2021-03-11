Аго Гашков: Как рубить собачий хвост?
Фактически купирование собачьих хвостов на сегодня исключено полностью, однако когда доберманы и ротвейлеры еще честно служили охотничьими и сторожевыми собаками, хвосты и уши у них обрезать приходилось, чтобы животные не пострадали в схватке. Когда роскошное животное опустилось до украшающего шубу или кожаную куртку аксессуара, резать у них хвосты и уши запретили, однако вопрос "как лучше рубить хвост - по частям или сразу?" в устном народном творчестве сохранился.