Чт, 11.03.2021
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST

Аго Гашков: Как рубить собачий хвост?

Аго Гашков, журналист ФОТО: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Фактически купирование собачьих хвостов на сегодня исключено полностью, однако когда доберманы и ротвейлеры еще честно служили охотничьими и сторожевыми собаками, хвосты и уши у них обрезать приходилось, чтобы животные не пострадали в схватке. Когда роскошное животное опустилось до украшающего шубу или кожаную куртку аксессуара, резать у них хвосты и уши запретили, однако вопрос "как лучше рубить хвост - по частям или сразу?" в устном народном творчестве сохранился.

Поведение политиков в период коронапандемии напоминает обрезание хвоста, однако как делать это - частями или сразу, так и не решено. 

Научный совет рекомендует ужесточить ограничения, врачи и остальные медработники устали до крайности, перед некоторыми больницами выстраиваются очереди из машин скорой помощи, а политики всё думают. Думать - дело хорошее, но в результате должно рождаться решение. И даже плохое решение в любом случае лучше, чем нерешительность и политкорректное мямленье. 

Показатель заболеваемости - единственное, что ведет себя решительно при нынешнем коронакризисе. Если в остальной Европе он потихоньку начинает снижаться, то в Эстонии показатель зараженности на 100000 жителей за 14 дней решительно стартовал в космос. И если до сих пор политики говорили, что смертность у нас намного меньше, чем, например, в Словакии, то благодарить за это следует как везение, так и крепкое здоровье жителей Эстонии и медицинскую помощь хорошего уровня. 

Нельзя играть с удачей, запасы здоровья к весне уменьшаются, а возможности медпомощи нынче уже достигли своего предела. На самом деле кажется, что и коронасмертей становится все больше. 14 человек в сутки и 667 смертей по состоянию на полдень понедельника - очень печальные показатели. Можно, конечно, сказать, что умирают старые и хворые, однако довольно многие из тех, кто ушел в могилу вместе с коронавирусом, могли бы счастливо прожить еще годы.

Ограничение свободы и предпринимательства - это плохо как для жителей, так и для политиков. Тем не менее Ида-Вирумааский кластер туризма выступил на прошлой неделе с обращением, в котором требует строгих ограничений. По мнению турпредпринимателей, длящиеся до месяца ограничения принесут много пользы, а нынешнее мурыженье решения не принесет и даже ухудшит ситуацию. 

Для характеристики коронаполитики эстонского государства прекрасно подходит знакомый из школьного курса физики термин "броуновское движение". 

Такой подход возможен, однако перед полным закрытием страны следовало бы позаботиться о том, чтобы выполнялись установленные сейчас ограничения. В крупнейшем торговом центре Кохтла-Ярве, по крайней мере на прошлой неделе, было всего два охранника, а большой продуктовый магазин и бургерная с общедоступным WiFi были полны народа.

В этом центре всегда экономили на охранниках, и было время, когда четыре-пять хулиганов полностью терроризировали этот центр. Надежда на то, что два охранника центра и сетевого продуктового магазина в состоянии обеспечить ношение масок, напрасна и даже преступна. Это всего лишь один пример того, как не могут обеспечить выполнение и нынешних-то ограничений.

Еще из школьного курса физики известно понятие "броуновское движение", обозначающее хаотичные метания твердых частиц в жидкости. Этот термин прекрасно подходит для характеристики коронаполитики эстонского государства. Говорят, что народ ограничениями пресыщен. Конечно, пресыщен, однако туманная коммуникация еще больше увеличивает это пресыщение. Людей со слабой нервной системой оно и вовсе вводит в глубокую депрессию. Депрессия и кризис вместе - очень тяжелый случай.

И, конечно, маски. В Германии требуют уже ношения масок уровня защиты FFP2. Шарфа, носков или трусиков уже недостаточно. Один из аргументов антимасочников таков, что из-за обязательного ношения масок повсеместно увеличилась заражаемость. В этом может быть даже и немного правды. 

Маска - медицинское приспособление, и носить ее надо в соответствии с очень четкими инструкциями. Например, руки надо дезинфицировать непосредственно перед тем, как надеть маску, и непосредственно после того, как ее снял. Перед - для того, чтобы вирусы и бактерии не попали на внутреннюю поверхность маски, а после - для того, чтобы осевшие на наружной поверхности маски вирусы не задержались на руках. Многие ли делают все это? 

Министерство социальных дел сумело организовать несколько кампаний по применению презервативов. Кампании касательно того, как пользоваться маской, я до сих пор не видел. Вот многие и достают свою одноразовую маску из кармана, где она лежала рядом с носовым платком, и снова надевают при входе в магазин. Конечно же, таким образом занимаются сохранением и размножением возбудителей разных болезней. Бывали времена, когда презервативы тоже прополаскивали и использовали повторно. Теперь уже нет. А какова по сути разница между этими двумя средствами защиты, ведь оба соприкасаются непосредственно с чувствительными частями тела?

Следовательно, вместе с введением требования по ношению масок надо было устроить и широкую кампанию. Вообще-то, еще не поздно сделать это, ведь при нынешнем темпе вакцинации коронавирусная маета продлится еще долго. Если маску носить как надо, то она поможет. 

В заключение: государственная коронакризисная тематическая коммуникация хромает. Люди хотят более точных инструкций, носить маску надо учить и информация о вакцинации должна доходить до целевой группы. 

Выходные, в течение которых привить удалось всего около ста человек, - очень нелепый пример. Именно потому, что люди не получили приглашений. Если рубить хвост, то надо делать это обоснованно. 

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back