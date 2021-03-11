Аго Гашков: Как рубить собачий хвост?

Поведение политиков в период коронапандемии напоминает обрезание хвоста, однако как делать это - частями или сразу, так и не решено.

Научный совет рекомендует ужесточить ограничения, врачи и остальные медработники устали до крайности, перед некоторыми больницами выстраиваются очереди из машин скорой помощи, а политики всё думают. Думать - дело хорошее, но в результате должно рождаться решение. И даже плохое решение в любом случае лучше, чем нерешительность и политкорректное мямленье.

Показатель заболеваемости - единственное, что ведет себя решительно при нынешнем коронакризисе. Если в остальной Европе он потихоньку начинает снижаться, то в Эстонии показатель зараженности на 100000 жителей за 14 дней решительно стартовал в космос. И если до сих пор политики говорили, что смертность у нас намного меньше, чем, например, в Словакии, то благодарить за это следует как везение, так и крепкое здоровье жителей Эстонии и медицинскую помощь хорошего уровня.

Нельзя играть с удачей, запасы здоровья к весне уменьшаются, а возможности медпомощи нынче уже достигли своего предела. На самом деле кажется, что и коронасмертей становится все больше. 14 человек в сутки и 667 смертей по состоянию на полдень понедельника - очень печальные показатели. Можно, конечно, сказать, что умирают старые и хворые, однако довольно многие из тех, кто ушел в могилу вместе с коронавирусом, могли бы счастливо прожить еще годы.

Ограничение свободы и предпринимательства - это плохо как для жителей, так и для политиков. Тем не менее Ида-Вирумааский кластер туризма выступил на прошлой неделе с обращением, в котором требует строгих ограничений. По мнению турпредпринимателей, длящиеся до месяца ограничения принесут много пользы, а нынешнее мурыженье решения не принесет и даже ухудшит ситуацию.

Для характеристики коронаполитики эстонского государства прекрасно подходит знакомый из школьного курса физики термин "броуновское движение".

Такой подход возможен, однако перед полным закрытием страны следовало бы позаботиться о том, чтобы выполнялись установленные сейчас ограничения. В крупнейшем торговом центре Кохтла-Ярве, по крайней мере на прошлой неделе, было всего два охранника, а большой продуктовый магазин и бургерная с общедоступным WiFi были полны народа.

В этом центре всегда экономили на охранниках, и было время, когда четыре-пять хулиганов полностью терроризировали этот центр. Надежда на то, что два охранника центра и сетевого продуктового магазина в состоянии обеспечить ношение масок, напрасна и даже преступна. Это всего лишь один пример того, как не могут обеспечить выполнение и нынешних-то ограничений.