Чт, 11.03.2021
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Снова ищут строителя для кауксиского променада

Кауксиский прибрежный променад поэтапно строился еще со времен Ийзакуской волости, и каждый этап добавлял региону ценности. ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Новый отрезок кауксиского прибрежного променада будет готов позже запланированного срока, так как результаты первого тендера были признаны недействительными. 

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

Алутагузеское волостное управление еще в декабре начало поиски подрядчика для строительства очередного отрезка прибрежного променада в Каукси. На тендер поступило четыре предложения, в январе успешным признали предложение ТОО "Lars Laj Eesti" в размере 171636 евро.

Через месяц, однако, волостное управление признало результаты тендера недействительными. 

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