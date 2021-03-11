Снова ищут строителя для кауксиского променада
Новый отрезок кауксиского прибрежного променада будет готов позже запланированного срока, так как результаты первого тендера были признаны недействительными.
Новый отрезок кауксиского прибрежного променада будет готов позже запланированного срока, так как результаты первого тендера были признаны недействительными.
Алутагузеское волостное управление еще в декабре начало поиски подрядчика для строительства очередного отрезка прибрежного променада в Каукси. На тендер поступило четыре предложения, в январе успешным признали предложение ТОО "Lars Laj Eesti" в размере 171636 евро.