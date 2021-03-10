Почетными гражданами Нарва-Йыэсуу стали историк, известный киоскер и гуру в сфере культуры

В 103-ю годовщину Эстонской Республики, 24 февраля, председатель Нарва-Йыэсууского горсобрания Ааре Объяртель и мэр Максим Ильин вручили гербовый знак и удостоверение почетного гражданина Ивике Майдре, Айли Сепп и Арви Пертману.

Историк по образованию Ивика Майдре является создателем и руководителем ЦУ "Вайвараский музей Синимяэ". "Будучи инициатором или носителем преемственности нескольких начинаний, организатором экскурсий и - как творческая личность - автором/соавтором публикаций, а также насквозь позитивным человеком, она дала содержание изучению и ознакомлению с историей бывшей Вайвараской волости и нынешнего города Нарва-Йыэсуу, а также формированию имиджа города как в Эстонии, так и за пределами госграницы Эстонии", - говорится в пояснительной записке, знакомящей с ее кандидатурой.

Айли Сепп активно участвует в жизни города, входила в горсобрание нескольких созывов. Всю свою жизнь она работала в магазине периодики. "Ее магазин в свое время был знаменит: в нем можно было купить газеты, книги, подарки. В ходе приятной беседы она могла предложить посетителям-покупателям чай-кофе. По собственному почину она устраивала в магазине мини-выставки и тематические встречи" - так описывали заслуги новоиспеченного почетного гражданина.