Кохтла-ярвеские детсады полны детей
Министерство образования и науки в период локдауна рекомендует родителям по возможности оставлять дошкольников дома, но в кохтла-ярвеских дошкольных учреждениях посещаемость по-прежнему высокая.
Министерство образования и науки в период локдауна рекомендует родителям по возможности оставлять дошкольников дома, но в кохтла-ярвеских дошкольных учреждениях посещаемость по-прежнему высокая.
По словам главного специалиста по образованию Кохтла-Ярвеского горуправления Эхи Карус, во всех детсадах сейчас посещаемость хорошая, массовых пропусков из-за болезней в этом году не было, не наблюдается и сейчас.