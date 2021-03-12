Сб, 13.03.2021
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Кохтла-ярвеские детсады полны детей

Информация в детсаду "Пунамютсике" теперь размещается не только на домашней странице, но и на окнах - внутрь входить не разрешается. ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Министерство образования и науки в период локдауна рекомендует родителям по возможности оставлять дошкольников дома, но в кохтла-ярвеских дошкольных учреждениях посещаемость по-прежнему высокая.

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

По словам главного специалиста по образованию Кохтла-Ярвеского горуправления Эхи Карус, во всех детсадах сейчас посещаемость хорошая, массовых пропусков из-за болезней в этом году не было, не наблюдается и сейчас. 

В четверг в Кохтла-Ярвеском горуправлении состоялось совещание, на котором обсудили карантинные меры. Мэр Людмила Янченко констатировала, что в целом ситуация в дошкольных учреждениях нормальная: дети не болеют, среди персонала случаев заболевания хоть и немного больше, чем весной, но заражаются в семье. Повода закрывать дошкольные учреждения на карантин нет. Родителям повсеместно озвучили рекомендацию оставлять детей дома, если есть такая возможность, но двери дошкольных учреждений будут по-прежнему открыты для всех детей. 

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