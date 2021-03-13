Юри Конрад: Йыхви ждет идеи для народного бюджета

Народный бюджет позволит осуществить проект, который жители волости сами выбрали и предложили. Благодаря такому бюджету можно найти решение и некоторых узких мест. Предполагается, что планируемое начинание найдет общественное применение и окажет позитивное влияние на волостную среду. Начинание не должно также создавать неразумные расходы для волостного бюджета в последующие годы.

Волостное управление призывает заинтересованных в развитии волости людей присылать идеи и предложения в волостное управление до 1 апреля. Предполагаемая стоимость реализации одного предложения должна составлять минимум 5000 евро (без НСО).

Волостное управление сформирует для оценки предложений комиссию, которая должна дать свою оценку не позднее 15 мая. Комиссия выберет до пяти предложений, которые вынесут на народное голосование: их опубликуют на волостной веб-странице, также с ними можно будет ознакомиться в здании волостного управления.