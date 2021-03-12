Обсуждение люганузеской школьной реформы продолжится

В соответствии с планом реформы, все управление основным образованием сосредоточилось бы в Кивиылиской 1-й средней школе. Учебная работа продолжилась бы во всех пяти школах, где она происходит сейчас, но от люганузеской школы-девятилетки осталась бы начальная школа, которая переехала бы из исторического здания школы в подсобное здание. В своем обращении школы выразили несогласие с изменениями.