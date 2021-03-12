Сб, 13.03.2021
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Обсуждение люганузеской школьной реформы продолжится

Если волостное собрание решит, что Люганузеская школа станет трехлетней, то ей придется переехать из исторического школьного здания в маленькую подсобную постройку. ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Люганузеское волостное собрание обсуждало в четверг проект реорганизации учреждений образования, отправленный на второе чтение. 

Председатель волостного собрания Ристо Линдеберг назначил сроком подачи предложений о поправках 19 марта. 15 марта состоится второе общеволостное открытое обсуждение в вебе. 

В соответствии с планом реформы, все управление основным образованием сосредоточилось бы в Кивиылиской 1-й средней школе. Учебная работа продолжилась бы во всех пяти школах, где она происходит сейчас, но от люганузеской школы-девятилетки осталась бы начальная школа, которая переехала бы из исторического здания школы в подсобное здание. В своем обращении школы выразили несогласие с изменениями. 

Член волостного собрания, представитель оппозиции Марья-Лийза Вейзер попросила поставить на голосование предложение вывести проект из производства, находя, что он сырой и вызывает много вопросов. Предложение не получило поддержки у большинства волостного собрания. В следующий раз волостное собрание обсудит реорганизацию сети образования в конце марта.

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