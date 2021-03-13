Более 600 работников передовой линии "Eesti Energia" в ближайшие недели получат прививку от коронавируса
В воскресенье начнется вакцинация работников дочернего предприятия "Eesti Energia" "Enefit Power".
В воскресенье начнется вакцинация работников дочернего предприятия "Eesti Energia" "Enefit Power".
По словам руководителя предприятия Андреса Вайнола, в ближайшие недели в четыре этапа будут вакцинированы чуть более 600 работников передовой линии. Среди них операторы электростанций, диспетчеры пунктов погрузки и представители еще нескольких профессий, от которых зависит гарантированное электроснабжение Эстонии.
По словам Вайнола, подавляющее большинство работников передовой линии согласились на прививку. "Мы недавно организовали также выступление перед работниками доктора Аркадия Попова, который очень образно осветил связанные с вакцинацией вопросы. В результате этого на вакцинацию согласились и некоторые из тех, кто раньше был против или колебался", - отметил он.
С четверга предприятие начало оповещать работников, которых ждут на вакцинацию от коронавируса. Приглашение отправляют работникам, которые оказывают жизненно важную услугу и дали согласие на прививку.
Приглашения рассылает работникам проводящее вакцинацию медучреждение "Qvalitas", а забронировать время работники могут в среде самообслуживания. У "Qvalitas" нет пункта вакцинации в Нарве, и вакцинация проживающих там коллег начнется 14 марта на Эстонской электростанции.