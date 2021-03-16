Кохтла-ярвеская хоккейная команда после пятилетней паузы близка к медали

Что именно - серебро или бронзу - заслужит в завершающемся сезоне кохтла-ярвеский "Everest", может выясниться 20 марта в Кохтла-Ярвеском ледовом холле, где встретится со своим ближайшим соперником - таллиннским "HC Panter", отстающим на одно очко, но имеющим в запасе еще одну игру с замыкающим турнирную таблицу таллиннским "Vipers". Если "Everest" в основное время выиграет у "Panter", то серебро будет у кохтлаярвесцев в руках.

По прошествии многих лет Кохтла-Ярве удалось также оставить за спиной своего главного домашнего соперника - Нарву, для которой нынешний сезон оказался одним из самых неудачных за последние годы и шансы на медали утрачены. В четырех играх этой зимы между данными командами кохтла-ярвеская победила три раза.

В субботу "Everest" выиграл со счетом 7:4. Первый период проходил по необычному сценарию, был богат на голы и закончился при счете 4:4. Причем "Everest" уже на пятой минуте вел со счетом 3:0, а к девятой минуте - 4:0, однако за последующие десять минут нарвитяне быстро забили четыре ответные шайбы. В следующие периоды, проходившие на равных, команды уделяли больше внимания игре в обороне. Нарвитянам изменить счет уже не удалось, а вот "Everest" во втором периоде забил две шайбы и перед окончанием встречи - еще одну.

По две шайбы забили в этой игре Илья Лекомцев ("Everest") и Александр Богданов ("Narva PSK").

Звание чемпиона нынче обеспечил себе тартуский "Välk 494", в составе которого выступали также несколько связанных с Ида-Вирумаа хоккеистов - например, Василий Титаренко, Павел Прокопенко, Харри Колл, Максим Рыбушкин и Максим Туровский.

Кохтла-ярвеская хоккейная команда "Viru Sputnik" в последний раз завоевывала медали чемпионата Эстонии, в котором в последние годы участвуют по четыре-пять команд, в 2016 году. "Narva PSK" в последний раз становился чемпионом Эстонии в 2017 году.