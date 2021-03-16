ОДИН ВОПРОС ⟩ Что побудило вас вступить в Центристскую партию?

Президент ФК "Narva Trans" и владелец транспортного предприятия "Narva Auto" Николай Бурдаков вступил в Центристскую партию и присоединится в горсобрании к центристской фракции. Он четыре раза баллотировался в Нарвское горсобрание по списку Центристской партии и каждый раз набирал чуть больше пары сотен голосов, однако в 1998-2017 годах он состоял в рядах Социал-демократической партии. В 2018 году он входил в число тех депутатов, которые в знак протеста против действий конторы Центристской партии покинули центристскую фракцию в горсобрании и вступили в руководимую Алексеем Вороновым новую фракцию - "Kodulinn Narva". В конце прошлого года он выражал недовольство Центристской партией, по политическим соображениям решившей направить предназначенные на строительство футбольного холла деньги вместо Нарвы в Йыхви.