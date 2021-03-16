Птичий грипп выявлен у двух лебедей

По словам заместителя гендиректора Департамента сельского хозяйства и продовольствия Хеле-Май Саммель, сообщения о погибших птицах поступали главным образом с северного побережья и Сааремаа. Птичий грипп был выявлен у водоплавающих птиц в Харьюмаа, Ляэне-Вирумаа, Ида-Вирумаа, Ляэнемаа и Хийумаа.

По состоянию на пятницу на домашней странице департамента имелась информация о 20 подтверждающих находках, в основном - в Харьюмаа.