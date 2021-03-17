Йыхвиская волейболистка вошла в число кандидаток в национальную сборную
Главный тренер женской национальной сборной Эстонии по волейболу итальянец Лоренцо Мичелли включил в число 26 кандидаток в сборную и 19-летнюю Дзинтру Лембер.
Главный тренер женской национальной сборной Эстонии по волейболу итальянец Лоренцо Мичелли включил в число 26 кандидаток в сборную и 19-летнюю Дзинтру Лембер.
Лембер начала заниматься волейболом в Йыхвиской спортшколе еще во втором классе, прошлой осенью она поступила в Таллиннский университет и в качестве диагональной нападающей вошла в состав одной из сильнейших женских команд Эстонии - "Taltech"/"Tradehouse".
К отборочным матчам чемпионата Европы начнут готовиться 16 игроков, остальные будут работать параллельно в качестве молодежной сборной. На отборочном турнире Эстония входит в состоящую из трех сборных подгруппу вместе с Беларусью и Швейцарией, в финальную стадию выйдут команды, занявшие в подгруппе первое-второе места.
Главный тренер Лоренцо Мичелли посредством Союза волейбола заявил, что наряду с выходом в финальный турнир вторая большая цель - работать параллельно с молодежью, для чего сформируют сборную "Б". "Среди кандидаток в сборную есть несколько новых и интересных игроков, и я очень жду возможности поработать с ними. По необходимости мы сможем перемещать игроков между двумя группами", - сказал он. Также летом будут организованы лагеря для молодежных сборных разных возрастных классов.
Часть игроков сборной соберется уже 19 апреля, когда под руководством Райнера Васильева проведут т.н. предварительный лагерь. Лагерь для подготовки к отборочным матчам начнется 26 апреля.