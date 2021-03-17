Йыхвиская волейболистка вошла в число кандидаток в национальную сборную

Лембер начала заниматься волейболом в Йыхвиской спортшколе еще во втором классе, прошлой осенью она поступила в Таллиннский университет и в качестве диагональной нападающей вошла в состав одной из сильнейших женских команд Эстонии - "Taltech"/"Tradehouse".

К отборочным матчам чемпионата Европы начнут готовиться 16 игроков, остальные будут работать параллельно в качестве молодежной сборной. На отборочном турнире Эстония входит в состоящую из трех сборных подгруппу вместе с Беларусью и Швейцарией, в финальную стадию выйдут команды, занявшие в подгруппе первое-второе места.

Главный тренер Лоренцо Мичелли посредством Союза волейбола заявил, что наряду с выходом в финальный турнир вторая большая цель - работать параллельно с молодежью, для чего сформируют сборную "Б". "Среди кандидаток в сборную есть несколько новых и интересных игроков, и я очень жду возможности поработать с ними. По необходимости мы сможем перемещать игроков между двумя группами", - сказал он. Также летом будут организованы лагеря для молодежных сборных разных возрастных классов.