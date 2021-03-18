Чт, 18.03.2021
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST

Для отпугивания гусей земледельцы снова позовут на помощь охотников

Опустившаяся на поле с зерновыми птичья стая не покинет его добровольно, пока не насытится и не оставит после себя черную землю. ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Земледельцы прибрежных районов Ида-Вирумаа могут и нынешней весной с помощью отпугивающей охоты прогонять гусиных, уничтожающих посевы зерновых. 

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

Позапрошлой весной в первый раз разрешили отпугивать гусей и казарок с полей с применением охотничьих ружей - но только в трех уездах, в том числе в Ида-Вирумаа.

В прошлом году эту возможность распространили на земледельцев всей Эстонии за исключением, конечно, заповедников. 

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back