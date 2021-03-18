Для отпугивания гусей земледельцы снова позовут на помощь охотников
Земледельцы прибрежных районов Ида-Вирумаа могут и нынешней весной с помощью отпугивающей охоты прогонять гусиных, уничтожающих посевы зерновых.
Земледельцы прибрежных районов Ида-Вирумаа могут и нынешней весной с помощью отпугивающей охоты прогонять гусиных, уничтожающих посевы зерновых.
Позапрошлой весной в первый раз разрешили отпугивать гусей и казарок с полей с применением охотничьих ружей - но только в трех уездах, в том числе в Ида-Вирумаа.