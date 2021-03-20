Сб, 20.03.2021
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Йыхвиские театры скучают без зрителей, но не останавливаются

Театр "Лепатрийну" в лице создателей и актеров Елены и Ааре Вахер по-прежнему готовы возродить активную жизнь в своем уютном зале - как только пандемия уймется. ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

В воскресенье, 21 марта, во всем мире профессионалы и поклонники театра кукол будут отмечать Международный день кукольника. Как правило, к этому событию приурочиваются премьерные спектакли, фестивали и прочие театральные события. Однако уже второй год подряд в Ида-Вирумаа этот день проходит тихо - пандемия не позволяет встречаться даже узким кругом. Но кукольники не ропщут и терпеливо ждут, утверждая, что во время вынужденного простоя продолжают оттачивать актерское мастерство и создавать новые спектакли. 

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

Год назад кукольный театр "Лепатрийну" презентовал обновленный театральный зал, поставив цель как минимум дважды в неделю показывать здесь спектакли не только свои, но и приглашать другие театры, постановки которых лучше звучат именно в камерной обстановке, здесь лишь полсотни мест. Проводить мастер-классы, организовать работу театральной студии и воплотить другие идеи. Увы, все планы пришлось отложить из-за пандемии. Уже второй раз профессиональный праздник артисты будут отмечать сугубо в семейном кругу: "Лепатрийну" - камерный театр, созданный Ааре и Еленой Вахер. 

Как настроение? На этот вопрос кукольники отвечают: "Бодрое, хотя перспектива не очень радостная и непонятно, как долго еще ждать встречи со зрителями. Последний год мы играем перед одним человеком - нашим внуком, но, пожалуй, благодарнее и не найдешь, это - сильная мотивация".

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