Йыхвиские театры скучают без зрителей, но не останавливаются

В воскресенье, 21 марта, во всем мире профессионалы и поклонники театра кукол будут отмечать Международный день кукольника. Как правило, к этому событию приурочиваются премьерные спектакли, фестивали и прочие театральные события. Однако уже второй год подряд в Ида-Вирумаа этот день проходит тихо - пандемия не позволяет встречаться даже узким кругом. Но кукольники не ропщут и терпеливо ждут, утверждая, что во время вынужденного простоя продолжают оттачивать актерское мастерство и создавать новые спектакли.