Сб, 20.03.2021
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Новое школьное здание в Йыхви обойдется дороже

Эскиз нового здания Йыхвиской основной школы. ФОТО: Eskiis / Kauss Arhitektuur OÜ

Йыхвиской волости придется потратить на строительство нового здания основной школы больше денег, чем предполагалось ранее.

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На тендере, объявленном в начале года, предполагаемая стоимость строительства нового здания школы составляла чуть более шести миллионов евро вместе с налогом с оборота. Однако предложения всех десяти фирм, участвовавших в тендере, превысили эту сумму.

Поэтому на заседании волостного собрания в четверг волостное управление представило проект, по которому Йыхвиская волость гарантирует финансирование строительства школьного здания в объеме до 7,56 миллиона евро.

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