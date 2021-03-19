Новое школьное здание в Йыхви обойдется дороже
Йыхвиской волости придется потратить на строительство нового здания основной школы больше денег, чем предполагалось ранее.
Йыхвиской волости придется потратить на строительство нового здания основной школы больше денег, чем предполагалось ранее.
На тендере, объявленном в начале года, предполагаемая стоимость строительства нового здания школы составляла чуть более шести миллионов евро вместе с налогом с оборота. Однако предложения всех десяти фирм, участвовавших в тендере, превысили эту сумму.