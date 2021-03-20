Сб, 20.03.2021
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Зеленый поворот лишил Центристскую партию половины сторонников в Ида-Вирумаа

Председатель Центристской партии Юри Ратас участвовал осенью 2018 года в открытии Аувереской электростанции, однако вследствие климатической политики даже этой новой станции приходилось многие месяцы простаивать. В бытность Ратаса премьер-министром в Ида-Вирумаа вследствие зеленого переворота исчезли несколько тысяч рабочих мест, и это негативно отразилось на популярности Центристской партии в Ида-Вирумаа. ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Сопутствовавшее зеленому перевороту исчезновение тысяч рабочих мест в Ида-Вирумаа стоило Центристской партии потери почти половины ее здешних сторонников.

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

Поддержка Центристской партии, много лет составлявшая в Ида-Вирумаа более 50 процентов, теперь упала до 23 процентов, как следует из исследования, выполненного по заказу ERR фирмой "Turu-uuringute AS" и проводившегося среди людей, имеющих право участвовать в выборах в Рийгикогу. 

ФОТО: Põhjarannik

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