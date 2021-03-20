Зеленый поворот лишил Центристскую партию половины сторонников в Ида-Вирумаа

Поддержка Центристской партии, много лет составлявшая в Ида-Вирумаа более 50 процентов, теперь упала до 23 процентов, как следует из исследования, выполненного по заказу ERR фирмой "Turu-uuringute AS" и проводившегося среди людей, имеющих право участвовать в выборах в Рийгикогу.