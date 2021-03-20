Второй конкурс снизил цены почти наполовину

Первый конкурс, прошедший в январе, признали несостоявшимся, так как предложения трех фирм-участников городские власти посчитали необоснованно завышенными. Второй конкурс прошел более активно, в нем участвовало шесть проектных фирм, наименьшее предложение сделала "Eesti Ehitusprojekt", которую и объявили победителем.

- Поставленной цели добились, - доволен вице-мэр Кохтла-Ярве по развитию Виталий Бородин, - цена уменьшилась почти в два раза, так как в первом конкурсе за эту работу просили от 70 до 90 тысяч евро, что, мы посчитали, слишком много. Теперь победитель утвержден, после установленного срока договор будет подписан и в течение полугода проектировщики должны выполнить задание. После экспертизы проекта, на что уйдет еще порядка месяца-двух, будет объявлен конкурс госпоставки на поиск строителей.