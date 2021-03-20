Второй конкурс снизил цены почти наполовину
Конкурс госпоставки на проектирование утепления кохтла-ярвеского детсада "Тареке" выиграло ТОО "Eesti Ehitusprojekt" с ценовым предложением 44500 евро.
Конкурс госпоставки на проектирование утепления кохтла-ярвеского детсада "Тареке" выиграло ТОО "Eesti Ehitusprojekt" с ценовым предложением 44500 евро.
Первый конкурс, прошедший в январе, признали несостоявшимся, так как предложения трех фирм-участников городские власти посчитали необоснованно завышенными. Второй конкурс прошел более активно, в нем участвовало шесть проектных фирм, наименьшее предложение сделала "Eesti Ehitusprojekt", которую и объявили победителем.