Мэр Нарва-Йыэсуу преувеличивает потерю дохода из-за завода по переработке золы
Нарва-Йыэсууское горуправление хочет еще раз обратить в свою пользу закон, который однажды уже был изменен в пользу города.
Нарва-Йыэсууское горуправление хочет еще раз обратить в свою пользу закон, который однажды уже был изменен в пользу города.
После того как горсобрание Нарва-Йыэсуу в конце прошлого года не стало инициировать составление спецпланировки для планируемого завода по переработке золы, городские власти больше не обсуждали эту тему.