Мэр Нарва-Йыэсуу преувеличивает потерю дохода из-за завода по переработке золы

После того как горсобрание Нарва-Йыэсуу в конце прошлого года не стало инициировать составление спецпланировки для планируемого завода по переработке золы, городские власти больше не обсуждали эту тему.

- Горуправление ее не обсуждало, поскольку с тех пор ничего не изменилось и наша позиция остается прежней. Вдобавок к тому, что с появлением завода город недополучил бы большую сумму эконалога, еще не определена окончательно технология, и неизвестно, какие риски сопутствуют строительству этого завода в этом районе, - сказал мэр города Максим Ильин.