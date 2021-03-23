Вт, 23.03.2021
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Мэр Нарва-Йыэсуу преувеличивает потерю дохода из-за завода по переработке золы

На втором этапе работы завода по переработке золы будет использоваться уже складированная зола, которая совершенно не влияет на поступающую городу плату за загрязнение. ФОТО: AS RAGN-SELLS

Нарва-Йыэсууское горуправление хочет еще раз обратить в свою пользу закон, который однажды уже был изменен в пользу города.

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

После того как горсобрание Нарва-Йыэсуу в конце прошлого года не стало инициировать составление спецпланировки для планируемого завода по переработке золы, городские власти больше не обсуждали эту тему.

- Горуправление ее не обсуждало, поскольку с тех пор ничего не изменилось и наша позиция остается прежней. Вдобавок к тому, что с появлением завода город недополучил бы большую сумму эконалога, еще не определена окончательно технология, и неизвестно, какие риски сопутствуют строительству этого завода в этом районе, - сказал мэр города Максим Ильин.

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