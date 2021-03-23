Канцлер права: при вывозе отходов в Кохтла-Ярве подход неравный
Проанализировав действующее в Кохтла-Ярве предписание об обращении с отходами, канцлер права Юлле Мадизе нашла, что в городе не ко всем владельцам отходов отношение одинаковое.
Проанализировав действующее в Кохтла-Ярве предписание об обращении с отходами, канцлер права Юлле Мадизе нашла, что в городе не ко всем владельцам отходов отношение одинаковое.
"Возникли оправданные вопросы относительно равного подхода к организованному вывозу отходов и владельцам отходов в Кохтла-Ярве. Прошу проанализировать различные жизненные ситуации и исключить необоснованное неравное отношение", - говорится в письме, присланном Юлле Мадизе мэру города Людмиле Янченко.