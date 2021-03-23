Канцлер права: при вывозе отходов в Кохтла-Ярве подход неравный

Канцлер права указывает на то обстоятельство, что, в соответствии с действующим в городе предписанием об обращении с отходами, многоквартирные дома с мусоропроводом должны дополнительно платить за перемещение контейнера с приподнятой площадки. С учетом присланных канцлеру права фотографий, приподнятой считается площадка и при небольшом перепаде высот. "С многоквартирных домов без мусоропровода при таких же обстоятельствах дополнительную плату не требуют, хотя фактически опустошение емкости требует от перевозчика таких же усилий", - отметила канцлер права, попросив мэра дать ответ о разрешении ситуации до 17 мая.