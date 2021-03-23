Вт, 23.03.2021
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Канцлер права: при вывозе отходов в Кохтла-Ярве подход неравный

По мнению канцлера права, установление платы за опустошение расположенных на приподнятой поверхности контейнеров только для домов с мусоропроводом является неравным подходом и этому город Кохтла-Ярве должен положить конец. ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Проанализировав действующее в Кохтла-Ярве предписание об обращении с отходами, канцлер права Юлле Мадизе нашла, что в городе не ко всем владельцам отходов отношение одинаковое.

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

"Возникли оправданные вопросы относительно равного подхода к организованному вывозу отходов и владельцам отходов в Кохтла-Ярве. Прошу проанализировать различные жизненные ситуации и исключить необоснованное неравное отношение", - говорится в письме, присланном Юлле Мадизе мэру города Людмиле Янченко.

Канцлер права указывает на то обстоятельство, что, в соответствии с действующим в городе предписанием об обращении с отходами, многоквартирные дома с мусоропроводом должны дополнительно платить за перемещение контейнера с приподнятой площадки. С учетом присланных канцлеру права фотографий, приподнятой считается площадка и при небольшом перепаде высот. "С многоквартирных домов без мусоропровода при таких же обстоятельствах дополнительную плату не требуют, хотя фактически опустошение емкости требует от перевозчика таких же усилий", - отметила канцлер права, попросив мэра дать ответ о разрешении ситуации до 17 мая.

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