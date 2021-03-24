У еще не изданной нарвской муниципальной газеты уже стащили имя

Пришедшая к власти в Нарве в ноябре 2020 года коалиция центристской фракции "Kesk" и фракции "Meie Narva" сразу же закрыла муниципальную газету "Narva Linnaleht", прославившуюся политической ангажированностью во славу прежних городских руководителей. "Narva Linnaleht" издавалась с октября 2018 по декабрь 2020 года.

Далее было принято политически спорное решение учредить новое печатное издание, названием для которого в марте выбрали "Narva Teataja" ("Нарвский вестник"). Его выпуском должно заняться то же самое муниципальное целевое учреждение "Narva Linnaleht", сменившее составы совета, правления и редакцию.

Планы смешал тут же появившийся в сети сайт narvateataja.ee. На нем перепечатываются на русском языке чужие новостные тексты, включая политическую информацию. Кроме того, на этом сайте уже появилась в минимальном объеме коммерческая реклама. Всего этого не должно быть, по замыслу, на страницах нового муниципального издания.

Доменное имя narvateataja.ee было зарегистрировано на некое частное лицо всего через несколько дней, как стало известно новое название муниципальной газеты. Владелец и модератор сайта сам себя не называет.

Член правления ЦУ "Narva Linnaleht" Владислав Харитонов заверил, что их учреждение не имеет никакого отношения к этому веб-сайту.

- Может быть, этому человеку просто понравилось такое имя, а может, это похоже на то, как 10-15 лет назад захватывались имена (доменные) для дальнейшей перепродажи, - сказал Харитонов, по словам которого владелец домена narvateataja.ee ничего не предлагал ЦУ "Narva Linnaleht" и на связь не выходил.

Харитонов, однако, полагает, что в такой ситуации нет проблемы - и новая муниципальная газета, которая только готовится к выпуску, еще вполне может получить совершенно иное имя: "Этот вопрос открытый - вопрос названия сейчас остро не стоит".

Это подтвердил и председатель совета ЦУ "Narva Linnaleht" Тармо Таммисте.

- Мы не будем держаться за имя "Narva Teataja", тем более что мы не можем им пользоваться в интернете. Этот вопрос еще в обсуждении, но это не будет "Narva Teataja", - уверенно заявил Таммисте.

Харитонов добавил, что в любом случае продолжится использование прежних домена и адресов электронной почты - narvalinnaleht.ee, поскольку так именовано целевое учреждение.

Новая газета, как и прежняя "Narva Linnaleht", будет печататься в формате А4. Тираж составит ориентировочно 30000 экземпляров, которые будут бесплатно для читателей распространяться по почтовым ящикам жилых домов на территории города Нарвы. Периодичность выхода изменится с еженедельной у "Narva Linnaleht" до двух раз в месяц.

Нарвские городские руководители уже заявляли, что новая чисто информационная газета не будет содержать ни политической пропаганды, ни коммерческой рекламы, как раз чем не устраивала их "Narva Linnaleht". Считается, что в таком виде новое издание не будет вмешиваться в конкуренцию на рынке коммерческих СМИ.