Продуктовый банк распределит несколько тонн фруктов и овощей

Посетители магазинов "Rimi" пожертвовали продуктовому банку в декабре в общем 18,4 тонны продовольственных товаров, к которым торговая сеть добавила со своей стороны 18,4 тонны фруктов и овощей.

- Продуктовый банк ждет в виде пожертвований прежде всего продукты с большим сроком годности - например, бакалею, консервы, баночные супы. Намного сложнее со свежими продуктами, а также фруктами и овощами, которые, конечно, очень необходимы, но требуют определенной температуры хранения и быстрого распределения, - сказал руководитель продуктового банка Пийт Бурфейн.

В итоге продуктовый банк заключил с "Rimi" соглашение, что сможет забирать необходимое количество пожертвованных фруктов и овощей именно тогда, когда это потребуется. "В Ида-Вирумаа пожертвованные фрукты и овощи будут распределяться по продуктовым пакетам в течение следующих трех месяцев".

Руководитель продуктового банка отметил, что количество нуждающихся в продуктовой помощи с октября постоянно росло. "Сейчас продуктовую помощь получают от нас на 60% больше людей, чем обычно".