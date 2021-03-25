Ану Вау: "Откладыванию образовательной реформы нет оправдания"
Директор Кивиылиской 1-й средней школы Ану Вау считает, что откладывать реорганизацию школьной сети Люганузеской волости было бы безответственно.
Директор Кивиылиской 1-й средней школы Ану Вау считает, что откладывать реорганизацию школьной сети Люганузеской волости было бы безответственно.
- В народных обсуждениях команда Кивиылиской 1-й средней школы держится на заднем плане, однако на вас ляжет самая большая ответственность, если образовательная реформа пройдет в волостном собрании в нынешнем виде. В таком случае управление всеми пятью школами волости сосредоточится в Кивиылиской 1-й средней школе.
- Да, мы держимся на заднем плане. Если проект объединения школ пройдет в волостном собрании, это вовсе не будет означать, что нынешняя команда Кивиылиской 1-й средней школы ровно в этом же виде начнет руководить объединенной школой. Для этого все же создадут новую управленческую структуру. Так как мы понимаем необходимость объединения, то мы, безусловно, готовы советом и делом поучаствовать в создании единой школы. Сила - в сотрудничестве, да и результат при совместной работе лучше.
- Что единое управление пятью школами изменит к лучшему в образовательной жизни волости?
- Исчезла бы раздробленность, потому что была бы единая школа. Именно единая, а не одна. Это означает общие ценности, цели и общий вклад общины в образование всех детей Люганузеской волости. Здесь нельзя проводить различие - это майдлаские дети, это люганузеские и пюссиские дети, это сондаские дети, а это дети из русской школы. Все дети Люганузеской волости достойны очень хорошей школьной среды и возможности учиться.
- На народных обсуждениях задавались вопросы о квалификации учителей и качестве обучения в Кивиылиской 1-й средней школе и выражалось сомнение в том, что это подходящее учреждение для управления другими школами волости.
- В программе развития эстонской сферы образования на 2021-2035 годы написано, что для повышения результативности обучения и постоянной поддержки развития учащегося мы должны заниматься разработкой и применением современной учебной программы. Также мы должны разрабатывать умные учебные материалы и различные методики. Всем этим Кивиылиская 1-я средняя школа и занимается.
Мы модернизировали систему оценивания, чтобы она поддерживала развитие учащегося. Готовимся к переосмыслению школьной учебной программы. Одна из целей - больше применять практическое обучение, например, проблемное и проектное обучение, которые делают обучение более осмысленным. Заодно они формируют навык решения задач в личной жизни, учебной работе, местной общине или обществе в духе творчества, сотрудничества и новаторства.
Все это прописано и в программе развития эстонской сферы образования. Поэтому меня удивляет, что нас во всем этом упрекают.
Если говорить о квалификации учителей, то руководители школ по всей Эстонии наверняка согласятся со мной в том, что это всеобщая, очень большая и до сих пор не решенная проблема. Наличие квалификации, разумеется, важно. Однако я знаю по опыту, что учит не одна только квалификация, нужно, чтобы человек, имеющий диплом, уважал всех своих учеников и душа у него пела, когда он занимается этой работой.
В нашей школе работают несколько учителей, которые получают специальность в университете, так что они в начале своей педагогической карьеры. Мы со своей стороны делаем все, чтобы их поддержать.
Что касается качества образования, то по каким критериям нужно его измерять? На народных обсуждениях предлагалось это делать по результатам государственных экзаменов.
Для Кивиылиской 1-й средней школы качество образования заключается не только в результатах обучения. Основная ценность нашей школы - прекрасный человек. Эмпатийный, творческий, смелый, открытый, целеустремленный и адаптирующийся человек, который умеет управлять собой и занимает позицию "хочу, могу, делаю". Как это измерить с помощью госэкзамена?
Очевидно, первой задачей руководства единой школы будет выработать совместно с владельцем школы единое представление о качестве образования. У существующих волостных школ эти представления очень разные.
- Люганузеская и Майдлаская школы предпочитают идти дальше рука об руку, а Кивиылиская русская школа - отдельно. Почему вы считаете правильным перевести все школы под единое управление уже с нового учебного года?
- Школьная культура создается сообща, и поэтому важно, чтобы все школы объединились одновременно. Также нам кажется, что если сейчас оставить русскую школу отдельно, то она останется в изоляции. Несколько лет назад в Лондоне я посетила школу, где были представители 75 национальностей - это работало, и школьная культура тоже вполне себе имелась.
У меня сложилось впечатление, что считается, будто на следующий день после решения все ученики русской школы должны будут начать учиться на эстонском языке, и в одночасье произойдут большие изменения. На самом деле решение об объединении означало бы лишь то, что мы сможем начать проводить совместные встречи, чтобы спланировать дальнейший ход событий.
- Практически все говорят, что понимают необходимость реформы, но не все согласны со способом ее проведения. Нужно ли сбавить темп и подождать с реформой?
- Если опираться на бесстрастные показатели анализа сферы образования, заказанного Люганузеской волостью, то не нужно быть на "ты" с высшей математикой, чтобы понимать: так продолжать нельзя. За последние 15 лет население волости уменьшилось приблизительно на треть, то есть примерно на 4000 человек. Младшая возрастная группа (0-18) сократилась почти наполовину.
Подождать? Чего? Угасания? Нам, взрослым, нельзя решать подождать, когда на кону развитие и образовательный путь детей, - это безответственно. На мой взгляд, нынешняя управа Люганузеской волости предпринимает единственно верные, смелые шаги. Ведь решение этой проблемы назревало более десяти лет.
В ходе обсуждений отмечалось, что маленькие школы должны остаться. Да, на уровне начальной школы, но в старших классах маленький классный коллектив уже становится фактором, тормозящим развитие ребенка. По моему мнению, организация обучения в третьей школьной ступени, к примеру, в слитном классе - не лучшее решение с точки зрения интересов ученика.
В государственной программе развития сферы образования тоже взят курс на то, чтобы детсад и школы с младшими классами находились как можно ближе к дому, а учащиеся третьей школьной ступени концентрировались в более крупных центрах. Мы в нашей школе сталкивались с тем, что когда ребенок приходит из слитного класса маленькой волостной школы, он больше не может социализироваться на нужном уровне или не понимает, что значит самостоятельное обучение, плюрализм мнений и уважение к одноклассникам.
Возвращаясь к вопросу: нет, нам нельзя ждать, ожиданию нет оправдания.