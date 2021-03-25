Ану Вау: "Откладыванию образовательной реформы нет оправдания"

Что касается качества образования, то по каким критериям нужно его измерять? На народных обсуждениях предлагалось это делать по результатам государственных экзаменов.

Для Кивиылиской 1-й средней школы качество образования заключается не только в результатах обучения. Основная ценность нашей школы - прекрасный человек. Эмпатийный, творческий, смелый, открытый, целеустремленный и адаптирующийся человек, который умеет управлять собой и занимает позицию "хочу, могу, делаю". Как это измерить с помощью госэкзамена?

Очевидно, первой задачей руководства единой школы будет выработать совместно с владельцем школы единое представление о качестве образования. У существующих волостных школ эти представления очень разные.

- Люганузеская и Майдлаская школы предпочитают идти дальше рука об руку, а Кивиылиская русская школа - отдельно. Почему вы считаете правильным перевести все школы под единое управление уже с нового учебного года?

- Школьная культура создается сообща, и поэтому важно, чтобы все школы объединились одновременно. Также нам кажется, что если сейчас оставить русскую школу отдельно, то она останется в изоляции. Несколько лет назад в Лондоне я посетила школу, где были представители 75 национальностей - это работало, и школьная культура тоже вполне себе имелась.

У меня сложилось впечатление, что считается, будто на следующий день после решения все ученики русской школы должны будут начать учиться на эстонском языке, и в одночасье произойдут большие изменения. На самом деле решение об объединении означало бы лишь то, что мы сможем начать проводить совместные встречи, чтобы спланировать дальнейший ход событий.

- Практически все говорят, что понимают необходимость реформы, но не все согласны со способом ее проведения. Нужно ли сбавить темп и подождать с реформой?

- Если опираться на бесстрастные показатели анализа сферы образования, заказанного Люганузеской волостью, то не нужно быть на "ты" с высшей математикой, чтобы понимать: так продолжать нельзя. За последние 15 лет население волости уменьшилось приблизительно на треть, то есть примерно на 4000 человек. Младшая возрастная группа (0-18) сократилась почти наполовину.

Подождать? Чего? Угасания? Нам, взрослым, нельзя решать подождать, когда на кону развитие и образовательный путь детей, - это безответственно. На мой взгляд, нынешняя управа Люганузеской волости предпринимает единственно верные, смелые шаги. Ведь решение этой проблемы назревало более десяти лет.

В ходе обсуждений отмечалось, что маленькие школы должны остаться. Да, на уровне начальной школы, но в старших классах маленький классный коллектив уже становится фактором, тормозящим развитие ребенка. По моему мнению, организация обучения в третьей школьной ступени, к примеру, в слитном классе - не лучшее решение с точки зрения интересов ученика.

В государственной программе развития сферы образования тоже взят курс на то, чтобы детсад и школы с младшими классами находились как можно ближе к дому, а учащиеся третьей школьной ступени концентрировались в более крупных центрах. Мы в нашей школе сталкивались с тем, что когда ребенок приходит из слитного класса маленькой волостной школы, он больше не может социализироваться на нужном уровне или не понимает, что значит самостоятельное обучение, плюрализм мнений и уважение к одноклассникам.