Председателя комиссии не выбрали
В прошлый четверг Йыхвиское волостное собрание не смогло выбрать новых председателя и зампредседателя комиссии по социальным делам.
В прошлый четверг Йыхвиское волостное собрание не смогло выбрать новых председателя и зампредседателя комиссии по социальным делам.
Если коалиция выдвинула кандидатом на место председателя комиссии заместителя председателя волостного собрания Тамару Пылевину, то оппозиция предложила кандидатуру Нины Негласон.
В заседании волостного собрания участвовали 19 членов собрания, и оба кандидата набрали по девять голосов, то есть председатель комиссии выбран не был. По закону председателя и зампредседателя выбирают в ходе одного голосования: председателем становится набравший больше всего голосов кандидат, а зампредседателя - следующий за ним по числу набранных голосов.
Йыхвискому волостному собранию приходится выбирать председателя комиссии по социальным делам, так как прежний председатель Алексей Наумкин ушел с этого поста, объяснив данный шаг большой рабочей нагрузкой на должности председателя волостного собрания.