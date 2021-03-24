Председателя комиссии не выбрали

В заседании волостного собрания участвовали 19 членов собрания, и оба кандидата набрали по девять голосов, то есть председатель комиссии выбран не был. По закону председателя и зампредседателя выбирают в ходе одного голосования: председателем становится набравший больше всего голосов кандидат, а зампредседателя - следующий за ним по числу набранных голосов.