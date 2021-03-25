Желающих работать в новом спортцентре больше, чем будет нужно

Руководитель спортцентра Михаил Кастрицкий сказал, что строительство здания практически завершено, но передача в эксплуатацию еще впереди. Заканчиваются конкурсы на поставку оборудования, но так как распахнуть двери планируют летом, список будущих работников еще формируется, и он надеется, что в апреле штатное расписание будет утверждено. Он замечает, что почти ежедневно обращаются горожане, желающие получить работу в новом спортцентре. Среди них есть как нынешние сотрудники - у многих заканчиваются трудовые договоры, - так и люди со стороны.

- Не могу точно сказать, сколько человек будут приняты на работу, поэтому каждого, кто звонит или приходит, просим оставить свое CV, - комментирует он. - Скорее всего, сюда перейдет часть сотрудников из старого здания бассейна, нам нужны инструкторы по плаванию, фитнес-инструкторы и так далее. В основном будем искать новых администраторов и технический персонал, потому что в новом доме другая специфика - большинство процессов механизировано, и прежде всего нужны люди, способные управлять техникой. Администраторы - лицо дома, на них ляжет решение всевозможных вопросов, часть которых не встречалась в старом здании. Сложно сейчас сказать, сколько потребуется уборщиков - в городе до сих пор не было такого большого спортивного объекта, площадь которого составляет более 13 тысяч квадратных метров. Количество обслуживающего персонала также зависит от того, насколько активно его будут посещать.