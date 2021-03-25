Желающих работать в новом спортцентре больше, чем будет нужно
Поэтапная приемка нового здания спортцентра приближается к завершению, но штат будущих работников еще не утвержден. Список желающих работать в нем уже намного больше, чем нужно.
Поэтапная приемка нового здания спортцентра приближается к завершению, но штат будущих работников еще не утвержден. Список желающих работать в нем уже намного больше, чем нужно.
Руководитель спортцентра Михаил Кастрицкий сказал, что строительство здания практически завершено, но передача в эксплуатацию еще впереди. Заканчиваются конкурсы на поставку оборудования, но так как распахнуть двери планируют летом, список будущих работников еще формируется, и он надеется, что в апреле штатное расписание будет утверждено. Он замечает, что почти ежедневно обращаются горожане, желающие получить работу в новом спортцентре. Среди них есть как нынешние сотрудники - у многих заканчиваются трудовые договоры, - так и люди со стороны.