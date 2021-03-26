У EKRE появилась своя микрофракция в Нарвском горсобрании

Вступивший 24 марта в EKRE депутат Нарвского горсобрания Алексей Мяги в позапрошлом десятилетии состоял в Народном союзе, который в 2012 году стал частью Эстонской консервативной народной партии.

В прошлом десятилетии Мяги также был пару лет членом Центристской партии и избирался от нее в Нарвское горсобрание, пока у партии не случился в 2018 году кризис в Нарве.

На данный момент Мяги остался единственным членом фракции Нарвского горсобрания "Kodulinn Narva", бывшей правящей и многочисленной до конца 2020 года. По действующему порядку, фракция не может учреждаться одним членом собрания, но оставаться с единственным членом может вполне.

Как единоличный руководитель, Мяги решил переименовать "Kodulinn Narva" во фракцию партии EKRE - партии, в которую сам вступил днем ранее.

Уже в день объявления о переименовании фракции Алексей Мяги направил в ревизионную комиссию Нарвского горсобрания запрос с просьбой проконтролировать законность действия мэра Нарвы Катри Райк: Райк еще до утверждения городского бюджета на 2021 год официальным письмом гарантировала театральному центру "Vaba Lava" финансовую поддержку от города в размере 20 тысяч евро - на проведение фестиваля. Мяги подозревает, что мэр превысила свои полномочия и, возможно, речь идет о коррупционной торговле влиянием.

Между тем, в Нарвском горсобрании за счет бывших членов бывшей "Kodulinn Narva" продолжает разрастаться центристская фракция "Kesk": 25 марта в нее вошли еще трое депутатов - и в итоге их 14. Депутаты возвращаются как во фракцию, так и собственно в Центристскую партию Эстонии.

С ноября 2020 года "Kesk" действует в коалиции с фракцией "Meie Narva", в которой семеро депутатов, и также в коалиции с внефракционным центристом Михаилом Стальнухиным. Суммарно у них подавляющее большинство, общий состав Нарвского горсобрания - 31.