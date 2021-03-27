Сцена для Ирины Марьяпуу - это жизнь, наполненная счастьем

Ирина Марьяпуу не только актриса и режиссер, она мастерит прекрасных кукол, расписывает декорации, может даже придумать специальные станки для спектаклей. Короче, в театре она мастер на все руки. В канун профессионального праздника - Международного дня театра - мы застали ее на очередной репетиции. Оказалось, что в "свободном плавании" трудится гораздо больше, чем раньше. Но это плюс, ведь главное в жизни - быть нужным, когда тебя зовут и ты можешь приложить свои умения.