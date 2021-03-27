Сцена для Ирины Марьяпуу - это жизнь, наполненная счастьем
Ирина Марьяпуу, не один десяток лет прослужившая йыхвискому театру "Туулевески", пять лет назад ушла "в свободное плавание", создав собственный проект-театр, помогает ставить и оформлять спектакли другим театрам. До пандемии с удовольствием путешествовала со своими постановками по городам и странам. Но и в карантинное время, когда границы, а зачастую и театральные залы закрыты, творческой личности не до уныния - успеть бы воплотить задуманное.