Сб, 27.03.2021
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Сцена для Ирины Марьяпуу - это жизнь, наполненная счастьем

"И швец, и жнец, и на дуде игрец" - эта поговорка точно про Ирину Марьяпуу, для которой сцена - это жизнь, наполненная счастьем. ФОТО: Частный архив

Ирина Марьяпуу, не один десяток лет прослужившая йыхвискому театру "Туулевески", пять лет назад ушла "в свободное плавание", создав собственный проект-театр, помогает ставить и оформлять спектакли другим театрам. До пандемии с удовольствием путешествовала со своими постановками по городам и странам. Но и в карантинное время, когда границы, а зачастую и театральные залы закрыты, творческой личности не до уныния - успеть бы воплотить задуманное. 

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

Ирина Марьяпуу не только актриса и режиссер, она мастерит прекрасных кукол, расписывает декорации, может даже придумать специальные станки для спектаклей. Короче, в театре она мастер на все руки. В канун профессионального праздника - Международного дня театра - мы застали ее на очередной репетиции. Оказалось, что в "свободном плавании" трудится гораздо больше, чем раньше. Но это плюс, ведь главное в жизни - быть нужным, когда тебя зовут и ты можешь приложить свои умения.

- Времени вздохнуть нет, - смеется она. - Но это мне нравится. Есть возможность развиваться, поделиться тем, что наработано, кажется, что даже сил придает - радости больше, а усталости нет... Езжу по всей Эстонии, а если и дома, то голова все равно работает. В творчестве не бывает выходных, часто и спать не можешь - крутятся мысли.

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