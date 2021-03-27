Сб, 27.03.2021
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST

Йыхвиский военный городок разрастается

Военный городок Сил обороны стал в последние годы одной из крупнейших строительных площадок в Йыхви, и государство планирует инвестировать в него еще 22 миллиона евро. ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

Расположенный на юго-восточной окраине Йыхви городок Сил обороны в ближайшие годы расширится еще на десять гектаров из-за строительства новых складов. 

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

Новые склады для хранения снаряжения планируется построить по соседству с нынешним военным городком в леске у деревни Паргитагузе, между шоссе Йыхви - Васкнарва и Козе - Йыхви.

Сооружения советского времени исчезнут 

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back