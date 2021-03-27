Йыхвиский военный городок разрастается
Расположенный на юго-восточной окраине Йыхви городок Сил обороны в ближайшие годы расширится еще на десять гектаров из-за строительства новых складов.
Расположенный на юго-восточной окраине Йыхви городок Сил обороны в ближайшие годы расширится еще на десять гектаров из-за строительства новых складов.
Новые склады для хранения снаряжения планируется построить по соседству с нынешним военным городком в леске у деревни Паргитагузе, между шоссе Йыхви - Васкнарва и Козе - Йыхви.