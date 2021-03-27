Провалившаяся в шурфовую яму собака провела под землей пять недель
Собака, которая в сентябре упала в шурфовую яму в деревне Витсику и считалась пропавшей, выбралась на поверхность только через месяц с лишним благодаря случайным прохожим.
Собака, которая в сентябре упала в шурфовую яму в деревне Витсику и считалась пропавшей, выбралась на поверхность только через месяц с лишним благодаря случайным прохожим.
18 сентября живущая в Кохтла-Нымме Любовь Лаптева отправилась со своими тремя собаками на прогулку по обычному маршруту: от дороги на станцию Кохтла в направлении деревни Витсику, к бывшему карьеру Ванакюла.