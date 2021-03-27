Сб, 27.03.2021
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Провалившаяся в шурфовую яму собака провела под землей пять недель

Любовь Лаптева и Багира бескрайне благодарны женщинам, которые, услышав лай, решили выяснить, в чем дело, и, конечно же, спасателям, которые вытащили собаку на поверхность. ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

Собака, которая в сентябре упала в шурфовую яму в деревне Витсику и считалась пропавшей, выбралась на поверхность только через месяц с лишним благодаря случайным прохожим.

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

18 сентября живущая в Кохтла-Нымме Любовь Лаптева отправилась со своими тремя собаками на прогулку по обычному маршруту: от дороги на станцию Кохтла в направлении деревни Витсику, к бывшему карьеру Ванакюла.

- Собаки всегда держатся рядом со мной, далеко не убегают, - рассказала она.

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