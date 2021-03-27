В Нарве выбирают новых главных по лечению и архитектуре

Мэр Нарвы и председатель совета муниципального целевого учреждения "Narva Haigla" Катри Райк сообщила, что на ранее объявленный конкурс на вакантную должность члена правления поступили заявления от девяти кандидатов, семеро из них квалифицированы.

- Я очень рада, что свой интерес к Нарвской больнице выразили и ведущие врачи Эстонии. Это значит, у нашей больницы есть свое будущее, и также мы должны радоваться, что государство согласно поддерживать европейскими деньгами ее реновацию. Я уверена, что через пять лет Нарвская больница будет в совершенно другом состоянии, чем сейчас, - оптимистично заявила Райк.

Только что завершился и прием заявлений на конкурс для поиска нового главного архитектора Нарвы, являющегося также заместителем директора Департамента архитектуры и городского планирования Нарвской горуправы. По словам директора департамента Кайе Энно, поступили три заявления.

- Дальше в плане провести круг собеседований. Выберем главного архитектора уже в ближайшее время, - сообщила Энно.

Прошлым членом правления целевого учреждения "Narva Haigla" был до 9 марта экс-мэр Нарвы Алексей Евграфов, проработавший в этой должности менее трех месяцев. Его назначение в середине декабря было политическим, неожиданным и сопровождалось скандалом: новый руководитель не имеет медицинского образования. Евграфов согласился покинуть правление, когда совет больницы объявил должностной конкурс и согласился выплатить ему большие отступные.