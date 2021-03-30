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В Силламяэском порту произошла утечка аммиака

Порт Силламяэ. ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

В Силламяэском порту в пятницу вечером произошла утечка аммиака из железнодорожного вагона; опасная ситуация быстро разрешилась благодаря системе безопасности.

Центр тревоги получил сообщение об утечке аммиака в 18.43.

Пресс-представитель центра тревоги сообщил "Северному побережью" в пятницу вечером, когда еще шли спасательные работы: "Сработала водяная завеса, направление ветра - в сторону моря, и, по имеющимся данным, опасности для горожан нет".

Владеющий дачей в Вайвина, неподалеку от Силламяэ, Валентин Коркус, комментируя случившееся "Северному побережью", рассказал, что в пятницу вечером шел вместе с ребенком от дачи к морю, чтобы полюбоваться видом на порт, когда увидел необычную картину: в порту стоял ряд вагонов, а над ним - приметное белое облако. "Никакого запаха не чувствовалось. Но мы увидели множество спасательных машин с работающими мигалками", - сказал Коркус.

Опасную ситуацию ликвидировали в 20.27. По сообщению Спасательного департамента, большого ущерба нанесено не было, так как сработала водяная завеса.

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