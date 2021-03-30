Вт, 30.03.2021
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Волости днем с огнем ищут логопедов

Как детсады, так и самоуправления с радостью взяли бы на работу логопедов - если было бы кого брать. ФОТО: Stanislav Moshkov /Scanpix

Закон обязывает самоуправления обеспечивать в детских учреждениях услугу логопеда и спецпедагога, однако найти соответствующих специалистов негде.

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

Алутагузеское волостное управление сообщает на домашней странице, что ищет логопеда в свою команду. Вообще-то, требуются два таких специалиста, ведь ставок три, а заполнена только одна из них.

Должность логопеда предусмотрена также в Люганузеском волостном управлении. Объявление о том, что это место вакантно, висит на домашней странице волости уже довольно долго.

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