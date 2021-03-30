Волости днем с огнем ищут логопедов
Закон обязывает самоуправления обеспечивать в детских учреждениях услугу логопеда и спецпедагога, однако найти соответствующих специалистов негде.
Закон обязывает самоуправления обеспечивать в детских учреждениях услугу логопеда и спецпедагога, однако найти соответствующих специалистов негде.
Алутагузеское волостное управление сообщает на домашней странице, что ищет логопеда в свою команду. Вообще-то, требуются два таких специалиста, ведь ставок три, а заполнена только одна из них.