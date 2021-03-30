Кохтла-ярвеский "Everest" завоевал серебряную медаль

В последней трети, которая началась вничью - 2:2, Алексей Паршин забил за "Everest" два гола. Эта победа позволила "Everest" опередить "Panter" на два очка в чемпионате Эстонии, проходившем при участии пяти команд.

Кохтла-Ярве, один из исконных оплотов хоккея в Эстонии, после пятилетней паузы снова завоевал медаль национального первенства. Заодно Кохтла-Ярве впервые за много лет удалось оставить позади заклятого местного соперника Нарву. Для нарвитян нынешний сезон стал одним из худших за последние годы, и команда завершила его на четвертом месте.

Хоккейный сезон продолжится кубковой серией, где "Everest" в полуфинале вновь сойдется с таллиннским "Panter", а "Narva PSK" встретится с тартуским "Välk", который нынче снова стал чемпионом.